كتابهاي دفاع مقدس با شصت درصد تخفيف عرضه مي شود

رضا حاجي آبادي مدير اين مركز انتشاراتي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : فرهنگ دوستان و دوستداران ادبيات پايداري در كشور ، كم نيستند اما متاسفانه محصولات فرهنگي مناسب ، به موقع به دستشان نمي رسد .
وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه هاي مختلف كتاب از سوي اهالي ادبيات پايداري در اين ايام ، همچنين آمادگي نشر خود را براي حمايت از اين گونه نمايشگاه ها اعلام كرد و گفت : برنامه ما اين است كه آثار دفاع مقدس را بعدها با تخفيف هشتاد درصدي در اختيار اين نمايشگاه ها قرار بدهيم .
يادآور مي شود نشر مذكور طي سال 1384 بيش از دوازده عنوان كتاب ، يعني به طور ميانگين يك كتاب در هر ماه ، در حوزه ادبيات پايداري و دفاع مقدس منتشر كرده است كه اين آمار براي يك ناشر خصوصي و نه چندان با سابقه و پشتوانه مالي قابل توجه مي باشد ، روند چاپ آثار مرتبط با فرهنگ و ادبيات پايداري از سوي اين انتشارات در سال 1385 نيز با انتشار پنج عنوان كتاب در شش ماهه اول سال ادامه يافته است .
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