كتابهاي دفاع مقدس با شصت درصد تخفيف عرضه مي شود









رضا حاجي آبادي مدير اين مركز انتشاراتي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : فرهنگ دوستان و دوستداران ادبيات پايداري در كشور ، كم نيستند اما متاسفانه محصولات فرهنگي مناسب ، به موقع به دستشان نمي رسد .وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه هاي مختلف كتاب از سوي اهالي ادبيات پايداري در اين ايام ، همچنين آمادگي نشر خود را براي حمايت از اين گونه نمايشگاه ها اعلام كرد و گفت : برنامه ما اين است كه آثار دفاع مقدس را بعدها با تخفيف هشتاد درصدي در اختيار اين نمايشگاه ها قرار بدهيم .يادآور مي شود نشر مذكور طي سال 1384 بيش از دوازده عنوان كتاب ، يعني به طور ميانگين يك كتاب در هر ماه ، در حوزه ادبيات پايداري و دفاع مقدس منتشر كرده است كه اين آمار براي يك ناشر خصوصي و نه چندان با سابقه و پشتوانه مالي قابل توجه مي باشد ، روند چاپ آثار مرتبط با فرهنگ و ادبيات پايداري از سوي اين انتشارات در سال 1385 نيز با انتشار پنج عنوان كتاب در شش ماهه اول سال ادامه يافته است .