لزوم بهره گیری از پتانسیل بخش خصوص در زمان بحران های احتمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی در جلسه مدیریت بحران که غروب سه شنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: در هنگام بروز حوادث و بحران تمامی دستگاه های خدمات رسان باید پای کار حاضر شوند.

وی با اشاره به کم کاری ها به ویژه از سوی برخی دهیاران در بحران اخیر بارش برف در شهرستان، افزود: اگر در ساعات اولیه بارش برف از ظرفیت وجود ۲۸۷ تراکتور در سطح روستاهای شهرستان استفاده بهینه صورت می گرفت دیگر شاهد فشار مضاعف بر روی برخی از دستگاه ها نبودیم.

فرماندار شفت به وجود برخی کمبودها در حوزه ماشین آلات سنگین در شهرستان اشاره کرد و گفت: به همین منظور برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان درخواست کمک از مرکز استان شد.

وی بر ضرورت کسب آمادگی بیشتر برای برخورد با بروز احتمالی بحران در ماه های آتی تأکید و خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از مواردی که بیش از همه در بحران اخیر ایجاد مشکل برای شهرستان به خصوص روستاها کرد قطع برق به دلیل سقوط شاخ و برگ درختان در مسیر خطوط انتقال برق بود.

محسنی با بیان اینکه یکی از وظایف دهیاران قبل از آغاز فصول سرما شاخه زنی درختان برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی است و تصریح کرد: بیشترین آمار علت قطع های برق شهرستان به همین دلیل بوده است.

وی با اشاره به اینکه باید از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوص نیز برای خدمات رسانی بهتر در زمان بحران استفاده شود، افزود: برای رسیدن به این نقطه نیازمند تعامل و همکاری بیشتر ادارت راهداری و آب منطقه ای فومنات با بخش خصوص هستیم.

فرماندار شفت در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در بحران اخیر از نظر ارزاق عمومی به ویژه نان مشکل خاصی وجود نداشت، گفت: انتظار می رود این آمادگی همچنان ادامه دار بوده و در مواقع ضروری مردم از نظر تهیه ارزاق عمومی مشکل مواجه نشوند.

وی ضمن قدردانی از مسئولان مربوطه در خصوص تأمین سوخت به ویژه نفت سفید، خاطرنشان کرد: برخی از افرادی که با مشکل سوختی مواجه بودند به دلیل بی توجه خود آنها نسبت به اطلاعیه ها و اطلاع رسانی ها از سوی مسئولان امر بود که اقدام به تهیه سوخت و ذخیره سازی نکرده بودند.

محسنی با بیان اینکه ۷۵ روستا شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، تصریح کرد: به دلیل اینکه احتمال دارد برخی از خانواده ها به خاطر مشکلاتی نتوانسته کنتور گاز تهیه کنند مسئولان باید نسبت به تأمین سوخت به آنها اقدام کنند.