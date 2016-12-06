به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام ناصر رفیعی گفت: همایش بزرگ «صدف کوثر» به منظور تکریم و تجلیل از شخصیت حضرت خدیجه کبری(س) پنج‌شنبه دوم دیماه سال جاری در قم برگزار خواهد شد.

وی افزود: تاکنون۱۸۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که ۴۰ مقاله برگزیده شده و آماده چاپ می‌باشند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه خاطرنشان کرد: موسوعه حضرت خدیجه(س) نیز در ۵جلد به رشته تحریر درآمده و به زودی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام رفیعی گفت: از این هفته تنها پنج شنبه‌ها به مدت ۴ هفته متوالی در برنامه «سمت خدا» که هر روز به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش می‌شود اختصاصا در مورد حضرت خدیجه(س) و مقام والای آن بانوی مکرم صحبت خواهم کرد.

نصب المان مربوط به حضرت خدیجه در یکی از میادین شهر

دبیر علمی همایش صدف کوثر با اشاره به برنامه‌های شهرداری قم در مورد همایش صدف کوثر، افزود: شهرداری قم نیز یک المان از لگوی همایش صدف کوثر در یکی از میادین شهر نصب خواهد کرد و نام یکی از خیابان‌های قم را به نام مبارک آن بانوی جلیل القدر نامگذاری خواهد کرد.

حجت الاسلام رفیعی با اشاره به عنایت و توجه مراجع و علمای حوزه به شخصیت والای حضرت خدیجه(س) در اسلام گفت: تاکنون به خدمت هشت تن از مراجع معظم رسیده‌ایم و از نقطه نظرات آن بزرگان جهت بهتر برگزار شدن این همایش استفاده کرده‌ایم.

وی در پایان افزود: همایش ملی صدف کوثر در دو نوبت صبح و عصر از ۸ الی ۱۲ در مدرسه امام خمینی(ره) و ۲ و ۳۰ دقیقه الی ۱۷ در جامعه الزهرا با سخنرانی آیات عظام مکارم شیرازی و جوادی آملی، سخنرانی دبیر علمی همایش، ارائه مقالات برتر و تقدیر ۲ نفر از آفرینندگان اثر در مورد حضرت خدیجه(س) بخشی از برنامه‌های این همایش در نوبت صبح خواهد بود.