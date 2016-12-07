کاهش ساعت کار بانوان شاغل کلید خورد/جزئیات مصوبه ابلاغی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه دوم شهریورماه مجلس شورای اسلامی مقرر شد ساعات کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت کاهش یابد.

قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص، پس از تایید شورای نگهبان، مهرماه از سوی رئیس جمهور به «مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ شد.

بر این اساس، ابلاغ بخشنامه این قانون به دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است به طوری که در بخشنامه یکی از بانک‌های دولتی کشور برای اجرای این قانون آمده است:

با سلام و احترام؛

هیأت مدیره محترم بانک با ملحوظ نظر به مفاد مندرج در قانون کاهش ساعت کار بانوان شاعل دارای شرایط خاص، با اجرای قانون موصوف به شرح ذیل موافقت نمودند:

ساعت کار هفتگی بانوانی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل، در صورت ارائه درخواست کتبی به همراه اصل تاییدیه از مراجع ذیصلاح (به شرح جدول ذیل) و موافقت مدیریت امور/ اداره کل/ مدیریت شعب/ شعب مستقل مرکزی تهران به میزان سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت در هفته تعیین می‌شود.

ردیف مراجع اخذ تایدیه موضوع مورد تایید شرایط شمولیت قانون ۱ سازمان بهزیستی کشور گواهی تاییدیه میزان و شدت معلولیت کارمند بانو دارای معلولیت شدید یا همسر یا فرزند معلول شدید ۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گواهی تاییدیه بیماری صعب العلاج بیماری صعب العلاج ۳ سازمان ثبت احوال کشور ارائه تصویر شناسنامه معتبر دارای فرزندان زیر ۶ سال ۴ دادگستری گواهی دادگستری یا اسناد مثبته و نامه دادگاه سرپرست خانوار

شایان ذکر است به منظور ساماندهی تردد مشمولان و عدم بروز اختلال و کندی در امور بانک و ارائه خدمات به مشتریان و امور جاری واحدهای بانک رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱. زمان شروع و اتمام کار در اجرای این قانون با درخواست مستخدم و موافقت بانک تعیین خواهد شد. لیکن ساعت حضور مستخدم نباید از سی و شش ساعت در هفته کمتر باشد.

۲. بانوانی که بر اساس سایر مقررات، نظیر طرح نیمه وقت و سه‌چهارم وقت از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند از شمول این قانون مستثنی بوده و صرفا استفاده از یک قانون امکان پذیر است.

۳. چنانچه مشمولین این قانون همزمان واجد شرایط استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی نیز باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.

۴. مشمولین قانون در شمول یکی از فرجه‌های ابتدا یا انتهای وقت اداری می‌باشند و ضوابط مرخصی ساعتی نیز به میزان حضور همکار اعمال خواهد شد.

۵. به منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به مشتریان و برنامه ریزی در انجام امور در واحدهای بانک، استفاده از ظرفیت‌های قانون مذکور صرفا در ابتدا یا انتهای وقت اداری امکان پذیر بوده و استفاده بین وقت یا تجمیع آن و عدم حضور در یک روز هفته میسر نخواهد بود.

۶. با عنایت به تاکید بر رعایت حداقل سی و شش ساعت کار در هفته، تقلیل ساعت کاری فوق در صورت عدم استفاده، قابلیت ذخیره نخواهد داشت.

۷. ارسال درخواست کتبی مشمولین به انضمام مستندات موضوعه، با اعلام موافقت واحد محل خدمت(مدیریت‌های امور/ ادارات کل/مدیریت‌های شعب مناطق و استان‌ها)، با ذکر زمان استفاده (ابتدا یا انتهای وقت اداری) صورت پذیرفته و ارسال درخواست مستقیم متقاضی به اداره کل امور کارکنان، ملاک عمل نخواهد بود.

۸. در خصوص درخواست مشمولین دارای معلولیت شدید یا همسر یا فرزند معلول شدید و مبتلایان به بیماری صعب العلاج پس از تایید اداره کل رفاه کارکنان و در خصوص مشمولین دارای فرزندان زیر شش سال و سرپرست خانوار پس از اداره کل امور کارکنان اقدام خواهد شد.

۹. زمان شمولیت مزایای قانون موصوف برای هر یک از مشمولین پس از بررسی مستندات و تایید ان توسط اداره کل امور کارکنان قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان شاغلی که دارای فرزند کمتر از ۶ سال، بانوان دارای معلولیت شدید، دارای همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج و همچنین بانوان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرائی مشمول کاهش ساعت می‌شوند.

همچنین این قانون شامل بانوان دارای شرایط خاص شاغل در بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نیز می‌شود که مشروط به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری و تایید مراجع زیربط قابل اجرا خواهد بود.

شرایط و ضوابط اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:

- تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

- زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می شود.

- کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.

- بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می کنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.

- در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.

- به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

- اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کارگرفته شده اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.