دانشجویان دغدغه فعالیت سیاسی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید واحدی زاده شامگاه سه‌شنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد اردبیل تصریح کرد: فضای فعالیت در دانشگاه‌ها فراهم است و مسئولان نیز حمایت می‌کنند اما برخی شرایط حاکم است که دانشجو دغدغه فعالیت ندارد.

وی افزود: با وجود اهمیت موضوع مناظره در فعالیت‌های سیاسی هنوز موضوع مناظره اخلاقی و قانونی نهادینه نشده و اخلاق مناظره نداریم؛ موضوعی که به نظر می‌رسد لازم است روی آن کار شود.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه آزاد استان تأکید کرد: به همین منظور در کلاس‌های معارف اسلامی تلاش می‌شود فضای طرح مسائل اعتقادی و پرسش و پاسخ فراهم شود و کرسی‌های آزاداندیشی به این طریق شکل بگیرد.

واحدی زاده تأکید کرد: لازم است شرایطی ایجاد شود که دانشجو راحت نظرات و عقاید خود را طرح کرده و نسبت به مناظره اخلاقی و قانونی متمایل شود.

وی با بیان اینکه چند سالی است برای طرح موضوعات و دغدغه‌ها کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها دایر می‌شود، اضافه کرد: لازم است دانشجویان با استفاده بهینه از کرسی‌ها نسبت به طرح نظرات موافق و مخالف خود همراه با استدلال منطقی اقدام کنند.

وی با تأکید به اینکه دانشجو باید آگاه به زمان خود بوده و نسبت به تحلیل مسائل جامعه اقدام کند، اضافه کرد: لازم است دانشجویان با وابستگی به آرمان‌های انقلاب نسبت به نفوذ استکبار آگاهی داشته باشند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه آزاد استان با تأکید به اینکه زمانی در حکومت پهلوی دانشجویان در مقابل استکبار ایستادند و روز ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو رقم خورد، اضافه کرد: امروز لازم است نسبت به نفوذ استکبار هوشیارانه عمل کرد و دانشجو جایگاه خود به عنوان دانشجوی انقلابی را حفظ کند.