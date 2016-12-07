به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، اعضای کمیته اجرایی کنگره شعر پیامبر مهربانی (ص) به همراه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان با آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان دیدار کردند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در این دیدار با تاکید بر اینکه خدای متعال ویژگی رحمت همراه با رافت و رافت همراه با رحمت را در تمام عالم هستی فقط به حضرت محمد (ص) اعطا نموده است، خاطر نشان کرد: رافت و رحمت دو توصیف ذات اقدس ربوبی است که در وجود ایشان آمیختگی دارد.

وی وجود وحدت را حلقه ای گمشده در میان امت اسلام ذکر کرد و افزود: توجه به وحدت امری مهم است که در قرآن کریم نیز به آن تاکید شده بطوریکه نقطه اتصال امت اسلام همین وحدت است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: خداوند از مساله وحدت در قرآن کریم به حبل الله یاد کرده و جامعه امروز بیش از هر چیزی نیاز به حبل الله و تمسک به این مهم دارد.

آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه در اشعار بکار رفته باید مساله وحدت و بیان مشکلات امت اسلام محوریت باشد ، بیان کرد : تا زمانی که به بیان مشکلات زمان ، سختی ها و ددمنشی های دشمنان پرداخته نشود مساله مهربانی معنا پیدا نمیکند .

وی افزود: متاسفانه امروز اختلافات قومی و مذهبی پدیده ای شوم است که غوغا می کند و شعرا باید در اشعارشان ضمن توجه به معایب راه نجات را هم مطرح کنند.

وی ادامه داد: آنچه که امروز جامه اسلامی را رنج می دهد مساله تفرقه، بد بینی و عدم شناخت همدیگر است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان نیز در ابتدای این دیدار با ارائه گزارشی از روند برگزاری کنگره شعر پیامبر مهربانی (ص) اظهار داشت: از آنجایی که زاهدان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است، امسال کنگره شعر پیامبر مهربانی در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذر سال جاری در این شهر برگزار می شود.

حسین مسگرانی افزود: با اینکه کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی (ص) امسال بین المللی نیست اما با شرکت برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، هندوستان و عمان برگزار خواهد شد.

وی گفت: بیش از ۶۰ شاعر از سراسر کشور در این کنگره حضور دارند و تاکنون ۴۵۰ اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: قرار است در روز افتتاحیه و اختتامیه این کنگره از وجود شعرای فاخر و برجسته و همچنین مدیران و مسئولان استانی وکشوری بهره مند شویم.

مسگرانی ادامه داد: داوری اولیه آثار ارسالی به کنگره شعر پیامبر مهربانی(ص) به ۵ زبان فارسی، بلوچی، کردی، ترکی وعربی انجام شده و تا چند روز آینده نیز داوری نهایی انجام خواهد گرفت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در صدد هستیم تا دبیر خانه دائمی کنگره شعر پیامبر مهربانی (ص) در زاهدان دایر شود و بعد بین المللی آن نیز تقویت شود.

وی در عین حال نزدیک شدن پیروان مذاهب اسلامی با هدف شناخت و توسعه مشترکات به منظور دستیابی به برادری واخوت دینی در قالب شعر، به تصویر کشیدن اتحاد وهمبستگی فرق اسلامی و بهره گیری از ابزارهای فرهنگی وهنری در جهت نمایش وحدت اسلامی را از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره عنوان کرد.