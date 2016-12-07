مریم قهرمانی صارم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی مشکلات تاکسی‌داران کرجی، ساماندهی ۱۲ هزار دستگاه تاکسی را ضروری برشمرد و اظهار کرد: مصوبه بیمه تکمیلی دو هزار تاکسی‌دار با مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بعد از گذشت یک سال هنوز اجرانشده است.

وی ضمن تذکر به سازمان تاکسیرانی در خصوص مشکلات مربوط به بیمه تاکسیرانان، گفت: در شورای چهارم باید دو هزار نفر از تاکسیرانان بیمه می‌شدند اما به دلیل عدم پیگیری لازم این مهم محقق نشده است.

قهرمانی صارم تأکید کرد: ارائه امکانات رفاهی و خدماتی به قشر تاکسی‌دار که بیشترین زحمت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر کرج را به دوش می‌کشند، ضروری است.

عضو شورای شهر کرج با تأکید بر اینکه در حوزه ارتقای حمل‌ونقل عمومی موفق نبوده‌ایم، افزود: ساماندهی و نظارت بر سیستم حمل‌ونقل عمومی باید موردتوجه ویژه باشد.