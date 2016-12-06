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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۹

بعد از ۱۲ ساعت؛

بارش برف در اردبیل متوقف شد/ فعالیت موج دوم از روز پنج‌شنبه

بارش برف در اردبیل متوقف شد/ فعالیت موج دوم از روز پنج‌شنبه

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بارش برف که از ۱۲ ساعت قبل در اغلب مناطق استان آغاز شده بود با خروج سامانه بارشی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر شامگاه سه‌شنبه در حاشیه بررسی نقشه‌های هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سامانه بارشی که از عصر روز دوشنبه آسمان استان را تحت تأثیر قرار داده بود، موجب بارش در بیشتر مناطق استان شد.

وی افزود: در دو شهر پارس‌آباد با شش میلی‌متر و بیله سوار با ۱۰ میلی‌متر شاهد بارش باران بودیم و در مابقی شهرهای استان بارش برف به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان میزان بارش برف مناطق مختلف استان را شامل گرمی با ۱۶ سانتی‌متر، نمین با ۱۹ سانتی‌متر، مشگین شهر با شش سانتی‌متر و اردبیل با هفت سانتی‌متر برشمرد.

به گفته دولتی مهر در فرودگاه اردبیل هشت سانتی‌متر، کوثر  دو سانتی‌متر و خلخال پنج سانتی‌متر برف را تجربه کردند و بیشترین بارش با ۲۶ سانتی‌متر در شهر سرعین به ثبت رسیده است.

وی افزود: بارش‌ها به دلیل عبور سیستم بارشی متوقف شده اما از پنج‌شنبه موج جدید بارش همراه با افت دما در راه است.

کد مطلب 3843172
محمد میرزایی ناطق

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