وضعیت علم، فناوری و نوآوری ایران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دومین گزارش مرور سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی توسط سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل(آنکتاد) در معاونت علمی برگزار شد.

در این مراسم، معاون نوآوری و تجاری سازی، معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاون فناوری و لجستیک سازمان آنکتاد و مدیر پروژه ارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوری ایران حضور داشتند.

آنکتاد به عنوان یک سازمان بین المللی مطرح، وضعیت علم و فناوری کشورهای مختلف جهان را رصد و گزارش می کند.

ایران برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ توسط این سازمان مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان از سال ۲۰۱۵ نیز کار خود را برای بررسی مجدد آغاز کرد. برای اولین بار است که یک کشور دو بار توسط آنکتاد مورد بررسی قرار می گیرد.

مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مراسم اظهار کرد: در سال گذشته توافقی با آنکتاد داشتیم تا وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشور پس از ۱۰ سال مشخص شود.

به گفته وی، در این گزارش نقاط قوت، چالش ها، ضعف های ایران در عرصه علم ، فناوری و نوآوری مشخص می شود؛ این گزارش در سه بخش شاخص ها ، نظام نوآوری ایران و بخش نفت و گاز و بایو تکنولوژی ارایه شده است.

وی گفت: در این گزارش آمده است که نوآوری در ایران با شرکت های دانش بنیان آغاز شده و این حرکت خوبی است؛ از سوی دیگر مشخص شده که برای پیشرفت ایران، صنایع سنتی هم درگیر تکنولوژی شوند.