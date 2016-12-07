استفاده از ظرفیت دانشجو در کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باباییان شامگاه سه شنبه در همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه، دانشجو را پیشانی انقلاب دانست و اظهار داشت: دانشجویان در قبل از انقلاب حافظ دو سنگر یادگیری و علم اندوزی، غیرت و غیرت افزایی بودند و همین دو سنگر بود که ملت را در برابر دیگر ملت ها ممتاز کرد.

وی با بیان اینکه روز دانشجو در سه نکته اساسی نهفته است، افزود: در عرصه علم بودن، در عرصه سیاست گام برداشتن و مطالبه گر بودن نکاتی است که یک دانشجو نیاز است به آن ها توجه داشته باشد چرا که حضور او در تمامی برهه های اجتماعی پیشرفت جامعه را به همراه دارد.

باباییان با تأکید بر تأثیرگذاری دانشجویان در جامعه، تصریح کرد: به موقع دیدن و بجا سخن گفتن یکی از وظایف دانشجویان در برابر خون هزاران شهید نظام و انقلاب است که نیازمند تحکیم و وحدت می باشد.

به گفته وی امروزه باید از حضور و نقش دانشجویان به عنوان سرمایه های جامعه در کاهش آسیب ها رونمایی شود و یک روشنگری کلی و همگانی صورت گیرد.

باباییان علمی را دارای ارزش دانست که فهم آورده و بتواند ارزش های جامعه را رونق بخشد.