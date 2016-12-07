عبدالمحمد شعرانی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه های آموزشی و اطلاعرسانی آموزش و پرورش بوشهر در هفته مبارزه با ایدز در استان خبر داد و اظهار داشت: از هشتم تا چهاردهم آذرماه امسال به نام هفته پیشگیری و مبارزه با بیماری ایدز نام گذاری شده است.
وی از برگزاری کارگاه آموزشی در مدارس متوسطه اول و دوم خبر داد و افزود: طراحی پوستر و توزیع پمفلتهای آموزشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی از دیگر برنامهها در این هفته است.
رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر از برگزاری کارناوال دوچرخهسواری خبر داد و اضافه کرد: برگزاری مسابقههای مختلف ورزشی در سطح مدارس در دستور کار است.
وی بیان کرد: نمایش پیامهای بهداشتی در تابلو اعلانات و درج شعار روز جهانی ایدز در سربرگ نامههای اداری از مهمترین برنامههای اداره کل آموزش و پرورش در هفته پیشگیری و مبارزه با ایدز است.
شعرانی افزود: آموزش و ارتقای آگاهی آحاد مردم بهویژه دانشآموزان یکی از شیوههای مؤثر در کاهش و حذف بیماری است.
وی ادامه داد: آموزش و اطلاع رسانی به نوجوانان و دانش آموزان و والدین بسیار مهم است و رمز پیشگیری، آموزش و پرهیز از رفتارهای پرخطر است.
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