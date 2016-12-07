خرید بلیت تمام قطارها از یک سامانه/امکان استرداد بلیت فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اینکه خرید بلیط قطار به صورت آنلاین در میان مسافران شبکه ریلی کشور رفتار جاافتادهای است، اما هنوز بسیاری از مسافران نمیدانند که در کنار خرید آنلاین بلیط قطار، امکان استرداد آنلاین آن نیز فراهم شده است.
در خرید اینترنتی بلیط قطار، آسودهخاطر پشت کامپیوتر مینشینید یا با تلفن همراه و تبلتتان در کمتر از ۵ دقیقه بلیط دلخواهتان را پیدا میکنید و میخرید. علیبابا از بهمن سال ۹۴ فروش اینترنتی بلیط قطار را با پیشفروش بلیط قطار رجا آغاز کرده و اکنون علاوه بر فراهم کردن ۱۰۰ درصدِ بلیط قطارهای تمام شرکتهای دولتی و خصوصی، امکان استرداد آنلاین بلیط قطار را هم فراهم کرده است. یعنی تحت هر شرایطی اگر تا قبل از سفر نتوانستید به قطار برسید، بلیط را به صورت آنلاین برمیگردانید و بعد از کسر جریمهی کنسلی، پول بلیط بهصورت آنلاین به حساب شما بازمیگردد.
یکی از امتیازات ویژهای که تنها سامانه علی بابا در اختیار کاربران خود قرار داداه است، این است که با توجه به تنوع شرکتهای ریلی در کشور و امکان خرید اینترنتی بلیط قطار، برای اولین بار در کشور مسافران میتوانند با مقایسه و مشاهدهی قیمت بلیط همه شرکتهای ریلی، ساعت حرکت و نوع قطار، بهترین گزینه را برای سفر خود انتخاب کرده و از مجموعه متنوع قطارها شامل قطار رجا، قطار فدک، قطار سفیر، قطار سبز، قطار سیمرغ، قطار بنیاد و دیگر کارگزارن سفر ریلی بلیط مورد نظر خود را خریداری کنند.
یکی از امکانات معرفی شده در خرید اینترنتی بلیط قطار علی بابا، امکان رزرو واگن حمل خودرو برای جابجایی خودرو میباشد. بدین ترتیب انتقال و استفاده خودرو برای مسافرانی که از علی بابا به صورت اینترنتی بلیط حمل خودرو تهیه میکنند و به خودرو خود در مقصد نیاز دارند و یا صرفا میخواهند فقط خودرو خود را به شهردیگری منتقل کنند، فراهم شده است.
در حال حاضر بلیط قطارحمل خودرو درمسیرهای تهران-اهواز، تهران-مشهد، تهران-تبریز، تبریز-مشهد، تهران-شیراز، اصفهان-بندر، شیراز-مشهد، تهران-یزد، یزد-مشهد، تهران-کرمان، کرمان-زاهدان، کرمان-مشهد، تهران-بندرعباس، مشهد-بندرعباس و بالعکس تمام این مسیرها امکانپذیر است.
به این ترتیب، آن دسته از مسافرانی که به دنبال سرعت، امنیت و قیمت مناسب و انتخاب با دست باز هستند، میتوانند بلیط قطار را از سامانهی علیبابا خریداری کنند.
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