پیشرفت ایران از نظر فناوری و نوآوری در ۱۰ سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، شاماکا سیرینانه Shamaka sirinanne در مراسم رونمایی از دومین گزارش مرور سیاست های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی که در معاونت علمی و فناوری ر یاست جمهوری برگزار شد، گفت: این سازمان به عنوان یک مرکز برای بررسی سیاست های تکنولوژی در دنیا اقداماتی انجام می دهد.

وی افزود: در این گزارش علاوه بر تعیین نقاط ضعف، قوت و چالش های سیاست های علم و فناوری کشورها، پیشنهاداتی برای پیشرفت و توانمند سازی یک کشور ارائه می شود.

به گفته وی، بر اساس این گزارشی که از سال گذشته آغاز کردیم مشخص شد که ایران در طی ۱۰ سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در عرصه علم، فناوری و نوآوری داشته است.

معاون فناوری و لجستیک سازمان کنفرانس توسعه و تجرات سازمان ملل(آنکتاد) خاطر نشان کرد: ایران منابع وسیعی از نفت و گاز دارد ولی توانسته نسبت به سایر کشورهایی که از این منابع برخوردار هستند کمتر به این منابع تکیه کند.

وی با تاکید بر اینکه ایران از نظر نیروهای انسانی توانمندی زیادی دارد، خاطر نشان کرد: همچنین این کشور از تنوع بالایی در اقتصاد برخوردار است؛ در ایران برای توسعه علم و فناوری لازم است که بخش خصوصی وارد شود و ظرفیت های شرکت های کوچک و متوسط بهره ببرد.

وی با تاکید بر اینکه ایران باید در عرصه های مختلف علمی و فناوری تعمیق کند، گفت: ضروری است که این کشور علاوه بر تامین مالی بیشتر روی شرکت های کوچک و متوسط، زیرساخت هایی را در حوزه ICT ، حمل و نقل و ... ارتقا دهد.

معاون فناوری و لجستیک سازمان کنفرانس توسعه و تجرات سازمان ملل(آنکتاد) گفت: ایران ظرفیت زیادی در حوزه تجارت الکترونیک دارد؛ این کشور در آستانه جهش به اقتصاد دانش بنیان است تا زیرساخت هایش را تقویت کند.