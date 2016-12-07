  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۳

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

ملت ایران جلوه مقاومت در برابر استکبار است

ملت ایران جلوه مقاومت در برابر استکبار است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: استکبار انواع توطئه ها و تحریم های اقتصادی را بر علیه ایران اعمال کرده ولی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جلوه مقاومت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه سه شنبه در آئین بهره برداری ساختمان خیر ساز دارالقرآن کریم محمد رسول الله زرین رود، افزود: وجود ۶۰۰ طلبه در منطقه بزینه رود بیانگر این است که این منطقه مردمی مومن و دین داری دارد.

وی اظهار کرد: مردم باید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنند و مسئولین هم قدر دان مردم باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: اتحاد در جامعه مایه سرافرازی در بین مردم و مسئولین است و باید این مهم بیشتر تقویت شود.

خاتمی با بیان اینکه در طول ۳۸ سال گذشته آمریکا انواع تحریم ها را بر علیه ایران تحمیل کرده است، گفت: امروز هم تمدید تحریم ۱۰ ساله بر علیه ایران توسط آمریکا تمدید شده است که این امر نشان از اوج خباثت و دشمنی آمریکا علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی تاکید کرد: ما طی ۳۸ سال گذشته در مقابل شیطان بزرگ آمریکا ایستادگی کردیم و قبل از انقلاب آمریکا در ایران ادعای خدایی داشت ولی در حال حاضر پنجه در پنجه آمریکا ایستاده ایم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: شعار مرگ بر آمریکا تنها برای ما نیست و تمام کشورهای آزادی خواه هم این شعار را سر می دهند.

خاتمی گفت: استکبار انواع توطئه ها و تحریم های اقتصادی را بر علیه ایران اعمال کرده اند ولی ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جلوه مقاومت هستند و همه ما در مقابل دشمنان محکم ایستاده ایم و این ایستادگی تداوم دارد.

وی راه اندازی فضاهای قرآنی را بسیار مهم و خیر خواهانه اعلام کرد و افزود: تاکید بر تحقق این فضاها باعث ترویج و تعمیق فرهنگ قرآنی در جامعه می شود.

کد مطلب 3843200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها