به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته مشاغل سخت و زیان آور، با تاکید بر اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور، افزود: این قانون به منظور بهسازی نیروی انسانی، خلق فرصتهای شغلی جدید، کاهش هزینه های تامین اجتماعی وضع شده است.

وی اظهار کرد: این قانون هیچ نقطه ضعفی از منظر قانونی نداشته و تنها در نحوه اجرای آن مشکلاتی وجود دارد که امیدواری با تشکیل این کمیته این معضلات نیز برطرف شود.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه اجرای آئین نامه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور در جهت صیانت از سلامت جسمی و روانی بیمه شدگان است، گفت: مطابق این آئین نامه عوامل زیان آور باید در کارگاه ها کاهش یافته و یا از بین برود تا از این طریق نیروی کار در فضایی ایمن فعالیت کرده و پس از دوران بازنشستگی در سلامت کامل به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد.

غریوی به راه‌اندازی سامانه پذیرش و بررسی و تأیید مشاغل سخت و زیان‌آور در استان اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای سهولت و شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور در این بخش راه‌اندازی شده است.

وی ابراز کرد: در حال حاضر ۸۱ خانه بهداشت کارگری در استان زنجان فعال است و در حال حاضر تعامل و همراهی خوبی در بین ادارات تابعه تعاون در استان زنجان وجود دارد و همین امر موجب پیشبرد برنامه ها شده است.

نائب رئیس اتاق زنجان ایجاد وحدت رویه بین سازمانهای مرتبط با اجرای این فرایند را الزامی دانست وگفت: ایجاد وحدت رویه در روند اجرای این آئین نامه منجر به افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان خواهد شد .

مقدم فر خواستار ابلاغ صفت سخت و زیان آور مشاغل به واحدهای تولیدی قبل از اجرای این قانون شدو افزود: با ابلاغ به موقع به واحدهای تولید این واحدها خواهند توانست با اجرای تمهیدات لازم صفت سخت وزیان اور بودن مشاغل را کاهش دهند.

وی اجرای قانون را جز الزامات دانست اما تاکید کردباید قانون درست اجرا شود.