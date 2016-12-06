پایگاه سلامت خیر ساز امام رضا (ع) در دشتستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان، امامجمعه شهر برازجان در این مراسم گفت: ساخت پروژه در حوزه سلامت شهرستان توسط خیرین بهسلامت جامعه میانجامد و میتواند منشأ خیر برای مردم باشد.
حجتالاسلام حسن مصلح افزود: باید خیرین را به ساخت پروژههایی که سلامت جامعه را ارتقا میدهد تشویق کنیم.
مدیرکل سازمانهای مردمنهاد وزارت بهداشت و درمان گفت: برای اولین بار به استان بوشهر سفرکردهام و در این مدت کوتاه متوجه شدم که مرد این استان روحیه نوعدوستی و خیرخواهی بسیار خوبی دارند و با حمایت و جلبتوجه خیرین میتوان استان بوشهر را ازلحاظ جذب خیرین در حوزه سلامت به استان برتر کشوری تبدیل کرد.
مصطفی جمالی افزود: در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد ریال خیرین در کشور به حوزه سلامت کمک کردهاند و در ۶ ماهه نخست سال ۹۵ نیز کمکهای خیرین به بیش از ۷ هزار رسیده که در پایان سال انتظار داریم به دو برابر این رقم برسد.
رییس شبکه بهداشت و درمان دشتستان در خصوص این پروژه گفت: پایگاه سلامت امام رضا (ع) در زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع و بااعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال توسط خیر سلامت، دکتر خسرو بحرانی احداث و به شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان اهداشده است.
حسین دارابی افزود: خدماتی نظیر مراقبتهای بهداشتی کودکان، نوجوانان و جوانان، مادران باردار، میانسالان، سالمندان توسط مراقبین سلامت در این پایگاه ارایه میشود و با استقرار پزشک دسترسی به خدمات درمانی برای مردم محله رزمندگان مرتفع شده است.
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