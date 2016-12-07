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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

در دیدار حامد جولائی با مدیرعامل شرکت توسعه مصوب شد؛

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال به احداث سالن شش هزار نفری سنندج

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال به احداث سالن شش هزار نفری سنندج

سنندج - حامد جولائی مدیر کل ورزش و جوانان کردستان در دیدار با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از اختصاص ۳۰ میلیارد ریال به روند احداث سالن شش هزار نفری سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولائی شامگاه سه شنبه با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص پیگیری وضعیت سالن شش هزار نفری سنندج دیدار کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این دیدار گفت: پروژه شش هزار نفری شهر سنندج باید در چند سال گذشته افتتاح می شد که این امر با توجه عدم اعتبار، نظارت و پیگیری های لازم هنوز به بهره برداری نرسیده است.

جولایی افزود: این پروژه اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و باید هر چه زودتر با ترزیق اعتبارات جهشی لازم در آینده نزدیک تکمیل شود.

وی اظهار کرد: احداث پروژه شش هزار نفری شهر سنندج با مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صورت می گیرد و مسئولان آن در تکمیل پروژه اهتمام لازم را انجام دهند.

جولائی در این دیدار از اختصاص ۳۰ میلیارد ریال به احداث سالن شش هزار نفری سنندج خبر داد و گفت: اعتبار اختصاص یافته از طریق اسناد خزانه در اختیار پیمانکار این پروژه قرار می گیرد تا روند احداث آن سریعتر انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان عنوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولین استان و نظر مساعد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور سالن شش هزار نفری تا پایان تیرماه سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

جولائی در پایان اظهار کرد: اجرای ورزشگاه شش هزار نفری ۲۲ گولان سنندج به عنوان یک مطالبه به حق مردم و جامعه ورزشی استان کردستان بوده و نباید آن نادیده گرفت.

کد مطلب 3843223

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