به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولائی شامگاه سه شنبه با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص پیگیری وضعیت سالن شش هزار نفری سنندج دیدار کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این دیدار گفت: پروژه شش هزار نفری شهر سنندج باید در چند سال گذشته افتتاح می شد که این امر با توجه عدم اعتبار، نظارت و پیگیری های لازم هنوز به بهره برداری نرسیده است.

جولایی افزود: این پروژه اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و باید هر چه زودتر با ترزیق اعتبارات جهشی لازم در آینده نزدیک تکمیل شود.

وی اظهار کرد: احداث پروژه شش هزار نفری شهر سنندج با مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صورت می گیرد و مسئولان آن در تکمیل پروژه اهتمام لازم را انجام دهند.

جولائی در این دیدار از اختصاص ۳۰ میلیارد ریال به احداث سالن شش هزار نفری سنندج خبر داد و گفت: اعتبار اختصاص یافته از طریق اسناد خزانه در اختیار پیمانکار این پروژه قرار می گیرد تا روند احداث آن سریعتر انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان عنوان کرد: با پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولین استان و نظر مساعد شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور سالن شش هزار نفری تا پایان تیرماه سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

جولائی در پایان اظهار کرد: اجرای ورزشگاه شش هزار نفری ۲۲ گولان سنندج به عنوان یک مطالبه به حق مردم و جامعه ورزشی استان کردستان بوده و نباید آن نادیده گرفت.