کویت برگفتگوی سازنده بین ایران وکشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، شیخ «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت بر اهمیت گفتگوی سازنده بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران تاکید کرد.

امیر کویت که روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس در بحرین سخنرانی می کرد، افزود که موفقیت این گفتگو نیازمند تکیه بر مبانی قوانین بین المللی در رابطه با مناسبات بین کشورها است که بر احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تاکید دارد.

امیر کویت در خصوص اوضاع سوریه نیز بر حمایت از تلاش ها برای دستیابی به راهکار سیاسی که موجب حفظ جان مردم سوریه و تمامیت ارضی این کشور می شود تاکید کرد.

شیخ صباح همچنین نسبت به پیشرفت نیروهای عراقی در رویارویی با گروه تروریستی داعش ابراز خرسندی نموده و نسبت به اینکه این دستاوردها موجب تقویت تحقق آشتی ملی و مشارکت تمام گروه های مردم عراق در تعیین آینده این کشور شود ابراز امیدواری کرد.

گفتنی است، سی و هفتمین دوره نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس روز سه شنبه در منامه پایتخت بحرین آغاز به کار کرد و پادشاه عربستان و بحرین، امیر کویت و قطر به همراه نخست وزیر انگلیس در آن سخنرانی کردند.