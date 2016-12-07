مسعود تنگستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد و نیاز است که حمایت مناسبی از فعالان عرصه کشاورزی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در بخش آبدان تعداد زیادی از اهالی در عرصه کشاورزی و تولید گوجه‌فرنگی فعالیت دارد که با مشکلات خاصی از جمله فروش محصول روبرو هستند و باید برای رفع مشکلات آنها تلاش شود.

بخشدار آبدان خاطرنشان کرد: بازار گوجه فرنگی در بخش آبدان وضعیت اسفباری دارد و اگر مسئولان توجهی به این موضوع نداشته باشند، کشاورزان با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود.

وی ادامه داد: مکاتباتی را با فرماندار شهرستان دیر، استاندار بوشهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل صنعت و معدن و تجارت استان و مدیر کل امور اقتصادی استانداری و معاونین و مدیران شهرستانی داشته‌ایم.

تنگستانی بیان کرد: مقرر شد در خصوص وضعیت بازار گوجه و راهکارهای برون رفت از این وضعیت جلسه‌ای داشته باشیم.

وی اضافه کرد: با توجه بحران بازار قرار شده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در بین کشاورزان حضور پیدا کند و این قضیه را پیگیری کند.