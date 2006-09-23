مشكلات ورزشگاه نقش جهان با حمايت مهندس علي آبادي حل مي شود/ پرسپوليس را از هفته پنجم ببينيد

مديرعامل باشگاه سپاهان كه پس از ديدار روز گذشته تيمش برابر پرسپوليس با خبرنگار مهر گفتگو مي كرد ضمن بيان اين مطلب افزود: در طول چهار سال گذشته ، سه قهرماني را تقديم هواداران سپاهان كرده ايم و امروز همه مسوولان ورزش كشور بايد باور كنند كه نماينده اصفهان يك قطب جديد در فوتبال ايران است و با حمايت هاي خود، زمينه رشد و موفقيت اين تيم را فراهم كنند .



وي تصريح كرد : خوشبختانه رييس سازمان تربيت بدني از بازي تيم هاي پرسپوليس وسپاهان ديدن كرد و با مشكلات ورزشگاه نقش جهان از نرديك آشنا شد . با توجه به اينكه در چهار ماه آينده بايد در ليگ قهرمانان آسيا حاضرشويم از معاون رييس جمهور و رييس سازمان درخواست كرديم كه در حل اين مشكلات باشگاه سپاهان را كمك كنند كه با نظر مثبت و موافق ايشان خيالمان از اين بابت آسوده شده و با آرامش به فكر كسب نتايج خوب وصعود به مراحل پاياني ليگ قهرمانان آسيا هستيم .

ساكت افزود: با توجه به هماهنگيهايي كه در تيم مي بينيم احتمال حضور بازيكنان جديد دراين باشگاه بسيار كم است ومطمئن هستم با پتانسيل هاي خوبي كه در اختيار داريم حرف هاي بسياري در آسيا براي گفتن خواهيم داشت و زنگ خطر را از همين حالا براي حريفان به صدا درمي آوريم .



وي تصريح كرد : سه ماه انتظار، حمايت 40 هزار طرفدار خونگرم و صميمي در كنار يكدلي و اتحاد درباشگاه فولاد مباركه ، عامل پيروزي سپاهان در فينال جام حذفي بود كه اين قهرماني را به همه هواداران سپاهان تقديم مي كنم .



مدير عامل تيم فوتبال مباركه سپاهان خاطرنشان كرد : به دليل حساسيت اين مسابقه ، ناخواسته استرس در بچه ها به وجود آمده بود كه با تمركز در دقايق پاياني و حفظ آرامش توانستيم نتيجه بازي را در ضربات پنالتي به سود خود خاتمه دهيم و در يك ديدار سنگين و نفس گير ، پيروزي را ازآن خود كنيم .



مديرعامل فوتبال فولاد مباركه سپاهان ، تيم پرسپوليس را بسيار متفاوت با ديدار رفت دانست و تاكيد كرد : مطمئن باشيد از هفته پنجم يا ششم بايد منتظر نتايج خوب پرسپوليس باشيم . با حضور كريم باقري در زمين ، چهره اي متفاوت از اين تيم ديديم و در روزهاي آينده وضعيت تيمي پرسپوليس بهتر خواهدشد .