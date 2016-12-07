به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی سه‌شنبه شب در همایش روز دانشجو در دانشکده فنی و مهندسی جم ضمن تبریک این روز اظهار داشت: از حضور در جمع دانشجویان لذت می‌برم و اگر به دنبال تحول شهر و شهرستان هستیم باید دانشکده فنی و مهندسی در جم باشد.

فرماندار شهرستان جم تاکید کرد: مطالبات دانشجویان دانشکده فنی، مطالبه قلبی من است، اگر یک آرزو داشته باشم کلنگ‌زنی دانشکده است. دانشکده فنی را برند علمی شهرستان می‌دانم و به این حرف پایبندم

نوروزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته با همراهی شورا و شهرداری جم ، ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن خوابگاه به دانشکده کمک شد و امسال هم ۱۰۰ میلیون کمک شده است.

فرماندار جم بیان داشت: از زمان حضور در شهرستان، ارتباطی تنگاتنگ با دانشکده برای حل مشکلات داشته‌ام وبرای احداث دانشکده فنی و مهندسی باید فاز به فاز اقدام کرد.

این مسئول افزود: نگاهم این است باید قدم اول را برداریم و به دنبال آن وزارت علوم همراهی کند.

وی بیان کرد: شورای راهبردی پتروشیمی‌ها بحث‌هایی مفصل داشتیم و قرار است طرح توجیهی دانشکده تدوین شود تا بتوانیم از کمک‌های وزارت نفت استفاده کنیم.

نوروزی خاطرنشان کرد: برای دانشکده اعتبار گذاشتیم اما سازمان مدیریت، تخصیص اعتبار را مغایر قانون دانست و اکنون راهکار اصلی جذب اعتبار از طریق شورای راهبردی پتروشیمی‌ها است.

فرماندار جم در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: دانشکده فنی روزی که افتتاح شد قرار بود تبدیل به دانشگاه شود اما مشکلات مالی دولت را هم باید دید و امروز باید راهکار موجود را با جدیت دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی یادآور شد: در بحث زیرساخت‌های رفاهی مثل استخر و هتل اقداماتی انجام شده اما برای توسعه شهرستان به جد نیازمند ورود و جذب سرمایه گذار هستم و همه باید کمک کنیم.

نوروزی گفت: دانشکده فنی با شرایطیکه امروز دارد ظرفیت توسعه رشته را ندارد هر چند که به جد علاقمندم این مهم اتفاق بیافتد.

فرماندار جم در خصوص سفر هفتگی دانشجویان صنایع دانشکده به بوشهر برای برگزاری کارگاه ریخته‌گری، اظهار داشت: این موضوع را اولین بار است که می شنوم اما اگر در شرکت‌های منطقه یا شهرستان چنین امکانی وجود داشته باشد قطعا پیگیری لازم برای استفاده دانشجویان را انجام خواهیم داد.