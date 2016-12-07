جذب ۵۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مدارس «بخش خزل» نهاوند

حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه بنا بر پیگیریهای انجامشده در خصوص رفع محرومیت در مدارس بخش خزل از توابع شهرستان نهاوند با مسئولین استان و کشور توفیقات خوبی حاصل شد.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته با معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، گفت: به دستور معاون وزیر اعتبار ۵۰ میلیون تومانی برای تجهیز مدارس بخش خزل شهرستان نهاوند و رفع بخشی از محرومیت آن در نظر گرفتهشده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، افزود: خوشبختانه پیشازاین نیز موافقت ساخت مدرسه در روستای «کهریز سلیم» در دیدار با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بنیاد برکت اخذ شد که در آینده نزدیک با حضور مسئولین کلنگ زنی خواهد شد.
وی در خصوص تأمین و نصب دستگاه «ام آر آی» در شهرستان نهاوند، گفت: در این خصوص پس از اخذ مجوز از وزیر محترم بهداشت و درمان مکاتباتی با مدیرعامل شرکت تبسم تأمینکننده این دستگاه انجامشده که اعلامشده حسب موافقت وزیر محترم بهداشت، تأمین و نصب خواهد شد.
بهرام نیا با اشاره به تحویل یک دستگاه آمبولانس به دانشکده پیراپزشکی نهاوند، گفت: خوشبختانه در پی ملاقات با وزیر محترم بهداشت، برخی موارد مطرحشده که موردنیاز بهداشت و درمان شهرستان بوده وارد نهاوند شده و اخیراً هم حواله یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال و یک دستگاه بیهوشی تحویل مسئولین شبکه بهداشت شده است.
نظر شما