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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خبر داد:

جذب ۵۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مدارس «بخش خزل» نهاوند

جذب ۵۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مدارس «بخش خزل» نهاوند

نهاوند- نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی از جذب ۵۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیز مدارس بخش خزل این شهرستان خبر داد.

حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه بنا بر پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص رفع محرومیت در مدارس بخش خزل از توابع شهرستان نهاوند با مسئولین استان و کشور توفیقات خوبی حاصل شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته با معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، گفت: به دستور معاون وزیر اعتبار ۵۰ میلیون تومانی برای تجهیز مدارس بخش خزل شهرستان نهاوند و رفع بخشی از محرومیت آن در نظر گرفته‌شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، افزود: خوشبختانه پیش‌ازاین نیز موافقت ساخت مدرسه در روستای «کهریز سلیم» در دیدار با رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بنیاد برکت اخذ شد که در آینده نزدیک با حضور مسئولین کلنگ زنی خواهد شد.

وی در خصوص تأمین و نصب دستگاه «ام آر آی» در شهرستان نهاوند، گفت: در این خصوص پس از اخذ مجوز از وزیر محترم بهداشت و درمان مکاتباتی با مدیرعامل شرکت تبسم تأمین‌کننده این دستگاه انجام‌شده که اعلام‌شده حسب موافقت وزیر محترم بهداشت، تأمین و نصب خواهد شد.

بهرام نیا با اشاره به  تحویل یک دستگاه آمبولانس به دانشکده پیراپزشکی نهاوند، گفت: خوشبختانه در پی ملاقات با وزیر محترم بهداشت، برخی موارد  مطرح‌شده که موردنیاز بهداشت و درمان شهرستان بوده وارد نهاوند شده و اخیراً هم حواله یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال و یک دستگاه بی‌هوشی تحویل مسئولین شبکه بهداشت شده است.

کد مطلب 3843231

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