دانشجویان عنصر حیاتی در آگاهی بخشی به جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه سه شنبه در همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و ساقط نمودن رژیم ستم شاهی، دانشجویان به عنوان یک جنبش آرمان خواه و عدالت محور در کنار سایر اقشار مردم و جامعه روحانیت نقش داشتند و توانستند تأثیر حضور خود را نشان دهند.

به گفته وی این تأثیرگذاری در دیگر صحنه های حساس و تاریخی از قبیل جنگ تحمیلی و توسعه سیاسی و همچنین در جنبش های علمی و در سطح بین المللی به خوبی قابل لمس و مشاهده است.

کولانی با بیان اینکه دانشجویان در تاریخ معاصر ایران نقش بی بدیلی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشته اند، افزود: با آغاز نهضت ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی از ارکان تأثیرگذار در مقابله با استکبار و استقلال ایران بودند و نقش خود را به عنوان یک عنصر حیاتی در آگاهی بخشی به ملت ایران ایفا کردند.