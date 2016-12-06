انتقام بایرن از اتلتیکو/ روستوف با آزمون به لیگ اروپا صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب نخست از هفته پایانی رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا هشت مسابقه برگزار شد که در مهمترین بازی ها تیم های بایرن مونیخ، بارسلونا و آرسنال حریفان خود را شکست دادند.

تیم فوتبال بایرن مونیخ که بازی رفت را به اتلتیکو مادرید باخته بود در ورزشگاه آلیانتس برای انتقام آن شکست به مصاف شاگردان سیمئونه رفت و برابر این تیم به برتری یک بر صفر دست پیدا کرد تا انتقام شکست در دور رفت را از این تیم بگیرد.

در نیمه نخست این بازی تیم بایرن روی ضربه کاشته دیدنی لواندوفسکی در دقیقه ۲۸ از حریف خود پیش افتاد. در نیمه دوم تلاش دو تیم برای زدن گل ثمری نداشت و در نهایت بایرن مونیخ این دیدار انتقامی را یک بر صفر برد.

در این گروه تیم روستوف روسیه در زمین آیندهوون هلند به میدان رفت و این تیم را بدون گل متوقف کرد. روستوف که سردار آزمون را در ترکیب داشت برای صعود به لیگ اروپا به این نتیجه احتیاج داشت.

در گروه D تیم های اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ با ۱۵ و ۱۲ امتیاز راهی مرحله بعد شدند و روستوف روسیه با ۵ امتیاز در رده سوم جدول ایستاد و به لیگ اروپا راه یافت.

تیم بارسلونا صدرنشین گروه C در شرایطی که نیمی از ستارگانش را در ترکیب نداشت برابر مونشن گلادباخ ۴ بر صفر برنده شد. لیونل مسی در دقیقه ۱۶ گل نخست آبی اناریها را در نیمه نخست به ثمر رساند. در نیمه دوم هم آردا توران با زدن سه گل در دقایق ۵۰، ۵۳ و ۶۷ هت تریک کرد.

در این گروه منچستر سیتی مقابل سلتیک یک بر یک متوقف شد. تیم گواردیولا روزها خوبی را سپری نمی کند و این شرایط را در لیگ قهرمانان هم دنبال کرد.

در این گروه نیز بارسلونا و منچستر سیتی با کسب ۱۵ و ۹ امتیاز رده های اول و دوم را کسب کردند و به مرحله بعدی راه یافتند. مونشن گلادباخ ۵ امتیازی هم سهمیه لیگ اروپا را کسب کرد.

در گروه B تیم بشیکتاش در زمین دیناموکیف شکست سنگین ۶ بر صفر را متحمل شد و شانس صعود به مرحله بعد را از دست داد. دیگر بازی این گروه را بنفیکا و ناپولی برگزار کردند که در پایان ناپولی ۲ بر یک برنده شد و با صدرنشینی راهی مرحله بعد شد.

تیم ناپولی با این برد ارزشمند یازده امتیازی شد و در صدر جدول گروه B ایستاد. بنفیکا با ۸ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و به همراه این تیم صعود کرد. تیم بشیکتاش ترکیه با ۷ امتیاز و ایستاده در رده سوم جدول به لیگ اروپا راه یافت.

در گروه A نیز تیم آرسنال در زمین بازل سوئیس ۴ بر ی پیروز شد. لوکاس پرز که در همان ۱۶ دقیقه ابتدایی دو گل برای توپچی ها به ثمر رسانده بود در این بازی هت تریک کرد.

پاریسن ژرمن بحران زده نیز در پاریس مقابل لودوگورتس ۲ بر ۲ متوقف شد. گل دوم تیم پاریسی را دی ماریا در دقیقه ۹۲ وارد دروازه حریف کرد.

تیم آرسنال با برد مقتدرانه سه شنبه شب ۱۴ امتیازی شد و بعنوان صدرنشین گام به مرحله بعد گذاشت. پاریسن ژرمن با ۱۲ امتیاز دومین تیم صعود کننده از این گروه لقب گرفت. تیم لودوگورتس هم با ۳ امتیاز راهی لیگ اروپا شد.

نتایج دیدارهای سه شنبه شب به شرح زیر است:

* پاریسن ژرمن ۲ - لودوگورتس ۲

* بازل یک - آرسنال ۴

* بنفیکا یک - ناپولی ۲

* دیناموکیف ۶ - بشیکتاش صفر

* بارسلونا ۴ - مونشن گلادباخ صفر

* منچستر سیتی یک - سلتیک یک

* بایرن مونیخ یک - اتلتیکو مادرید صفر

* آیندهوون صفر - روستوف صفر