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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۵۰

رقابتهای بین المللی کاراته؛

جام ایران زمین به ایستگاه دوازدهم رسید/ حضور رئیس فدراسیون جهانی

جام ایران زمین به ایستگاه دوازدهم رسید/ حضور رئیس فدراسیون جهانی

رقابتهای بین المللی کاراته جام ایران زمین با حضور تیم هایی از کشورمان و چند تیم خارجی به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که قدیمیترین و منظمترین تورنمنت بین المللی کاراته ایران است توسط سبک شوتوکانWKSF و با همکاری فدراسیون کاراته و تربیت بدنی دانشگاه آزاد روزهای ۳۰ آذر و اول دیماه در تهران برگزار خواهد شد. 

تاکنون حضور تیم هایی از ارمنستان، گرجستان، عراق و تایلند در این رقابتها قطعی شده است. از آمریکا نیز دو کاراته حضور خواهند داشت. کامران مدنی کاراته کای ایرانی الاصل این کشور که در رقابتهای جهانی نیز جضور داشت به همراه «ناکازاتو» ژاپنی اصل تیم ملی ژاپن ال به ایران می آیند. 

از کشورمان نیز برخی اعضای تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جوانان و امید آسیا که موفق به کسب مدال شدند نیز به همراه تیم های خود شرکت خواهند داشت. 

کمیته برگزاری این رقابتها برای سومین دوره متوالی اقدام به برگزاری رقابتهای بخش معلولین نیز خواهد کرد. رقابتهای کاراته معلولین از سوی فدراسیون جهانی نیز در دستور کار قرار گرفته و در رقابتهای جهانی اتریش نیز برگزار شد. ضمن اینکه رقابتهای بخش پیشکسوتان بالای ۳۵ سال نیز انجام می شود. 

ضمن اینکه کاسویا رئیس فدراسیون جهانی شوتوکان WSKF برای حضور در این مسابقات به تهران سفر کرده و تا زمان آغاز رقابتها اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی می نماید. 

کد مطلب 3843240

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