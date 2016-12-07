به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته روزگاری تنها اتاقی بود در گوشه ای از مجموعه ورزشی فعلی شهید کبکانیان، اتاقی که مشکلات زیادی برای اهالی این رشته فراهم کرد و در نهایت با حضور ناظریان در راس فدراسیون و تلاشهای وی، محل فدراسیون به ورزشگاه شهید کشوری منتقل شد.

شنیده ها حاکی از آن است که به زودی همین محل نیز به مجموعه آزادی انتقال یافته و در اختیار فدراسیون بسکتبال قرار می گیرد.

در طول چند سال گذشته کاراته ایران از نبود یک سالن مجهز و در خور شان رشته ای که در بازیهای آسیایی بهترین نتایج را کسب می کند رنج برده و هر رئیس و سرپرستی که وارد فدراسیون می شد اولین قول و ادعای خود را به تهیه خانه کاراته اختصاص می داد.

در واقع غیر از بهزاد کتیرایی که در مقطعی توانست سالن شهید افراسیابی را به عنوان سالن اختصاصی کاراته مهیا کند، فرجی که خوابگاه و امکانات مناسبی در مجموعه کبکانیان فراهم کرد، و آهی که مجوز ساخت خانه کاراته در مجموعه ورزشی آزادی را گرفت که عمر مدیریتی اش کفاف اجرایی کردن پروژه را نداد، مسئول دیگری نتوانست به چنین وعده ای عمل کند.

حالا شنیده می شود کاراته ای که به دنبال خانه بود، اکنون محل فعلی خود در یکی از بهترین نقاط و مجموعه های ورزشی تهران را نیز از دست خواهد داد! آن هم درست در زمانی که کاراته وارد بازیهای المپیک شده و در آستانه مسابقات کشورهای اسلامی قرار است درخشان ترین نتیجه را کسب کند.

به نظر می رسد به واسطه حضور سیدحسن طباطبایی در راس مدیریت مجموعه ورزشی آزادی وی توانسته از موقعیت خود برای بهتر شدن شرایط ساختمان فدراسیون کاراته استفاده کند. البته این بحث هم مطرح می شود که نزدیکی مکانی فدراسیون کاراته و مجموعه ورزشی آزادی کار را برای طباطبایی راحت تر کرده باشد و او بر هر دو مورد مدیریت خواهد کرد.

در همین رابطه مردانی سرپرست دبیری فدراسیون کاراته به خبرنگار مهر گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به پاک کردن صورت مسئله و مسئولیت طباطبایی در مجموعه آزادی ندارد. محل فعلی کوچک است و مشکلات زیادی دارد و در شان کاراته ای که قهرمان جهان است، نیست.

وی ادامه داد: این جابجایی برنامه این چند ماهه نیست، از سالها قبل و زمان مدیریت پناهی قرار بود فدراسیون به آزادی منتقل شود که بعد از پیگیری های زیاد این کار در حال محقق شدن است. ضمن اینکه با وجود سالنهای مناسب در آزادی از این بابت هم مشکلی نخواهیم داشت.

سید عباس احمد پناهی رئیس پیشین فدراسیون کاراته هم گفت: در زمان مسئولیت من به دلیل کم بودن فضا، سازمان تربیت بدنی وقت در نظر داشت در بلوار فردوس مکانی را به کاراته اختصاص دهد که در نهایت به توافق نرسیدیم و با تلاش هایی که از زمان آهی آغاز شده بود، قطعه زمینی در آزادی اختصاص داده شد و حتی کلنگ احداث نیز زده شد که به عمر مدیریت ما نرسید.

وی ادامه داد: آن زمان قرار بود مجموعه مجهز به سالن مسابقه، سالنهای تمرین، خوابگاه، رستوران و سایت اداری ساخته و پس از آن فدراسیون منتقل شود. اینکه فقط بخواهیم سایت اداری را در شرایط فعلی منتقل کنیم به دلیل مرکزیت که محل فعلی دارد اهالی کاراته با مشکل مواجه خواهند شد.

با این وجود وزارت ورزش و جوانان که به گفته وزیر قصد دارد طی چند ماه آینده نسبت به برگزاری مجمع و تعیین رئیس آینده اقدام کند با چنین برنامه ای در کاراته موافق است یا خیر! وقتی قرار است رئیس آینده فدراسیون ضخص دیگری باشد چرا باید برنامه ای اجرایی شود که بعد از رفتن آقایان، کاراته با مشکلی اساسی و ریشه ای مواجه شده و رئیس جدید که دغده اصلی اش تهیه سالن برای اجرایی کردن برنامه های تیم ملی است بخش عمده ای از تمرکز خود را باید صرف رفع چنین مشکلاتی کند.