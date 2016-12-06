چشم لرستان به راه آب کرخه خشک شد؛ از تهدید به استعفا تا استیضاح

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- زهرا حسینی: سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب رواناب از لرستان خارج شده و به حوضه‌های آبریز کرخه و دز می‌ریزد. این میزان در حوضه کرخه ۴.۵ میلیارد مترمکعب و در حوضه دز ۸ میلیارد مترمکعب است. همچنین از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب حجم رواناب‌های کشور ۱۱ درصد آن در لرستان جاری می‌شود.

بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر رودخانه و آب راه دائمی در لرستان وجود دارد و سالانه ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی و زیرزمینی لرستان برداشت می‌شود.

وجود بیش از ۱۲ میلیارد مترمکعب رواناب در استان و عدم بهره‌مندی لرستان از این میزان آب موضوعی است که موردانتقاد مردم و رسانه‌ها بوده است تا جایی که عدم بهره‌مندی مردم استان از این ظرفیت در سخنان مسئولان لرستان و مطالبات مردم جای ثابتی پیداکرده است.

استاندار لرستان به‌عنوان مدیر ارشد استان مدت‌هاست که در صحبت‌ها و سخنرانی‌های خود موضوع عدم تخصیص آب از حوضه کرخه به استان را موردانتقاد و تأکید قرار داده است به‌طوری‌که در سخنان خود در جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان اعلام کرد که این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کند.

استاندار: وزارت نیرو عملکرد مناسبی نداشته است

متأسفانه وزارت نیرو عملکرد مطلوبی درزمینهٔ تخصیص آب حوزه کرخه برای اراضی شیب‌دار لرستان نداشته است هوشنگ بازوند پانزدهم شهریورماه سال جاری در جلسه کارگروه آب و کشاورزی لرستان در سخنانی بابیان اینکه آب سرمایه ماست و مردم باید از آن استفاده کنند، اظهار داشت: متأسفانه وزارت نیرو عملکرد مطلوبی درزمینهٔ تخصیص آب حوزه کرخه برای اراضی شیب‌دار لرستان نداشته است.

وی گفت: درصورتی‌که وزارت نیرو پس از یک ماه نسبت به تخصیص آب موردنیاز اراضی شیب‌دار و باغات لرستان از محل حوزه کرخه اقدام نکند موضوع تخصیص آب را از طریق شورای تأمین مصوب می‌کنیم و آن را به شرکت آب منطقه‌ای استان برای اجرا ابلاغ می‌کنیم.

وی بیان داشت: اگر این موضوع از سوی وزارت نیرو بعد از یک ماه عملیاتی نشود آن را از طریق شورای تأمین پیگیری می‌کنیم چراکه مسئله آب برای لرستان بسیار مهم بوده و می‌تواند تأثیر فراوانی در رفع بیکاری استان که در حال تبدیل‌شدن به یک بحران بوده داشته باشد.

استاندار لرستان بابیان اینکه مصوبات شورای تأمین قانونی و برای همه لازم‌الاجرا است، افزود: در مواقع بحرانی این مصوبات ابلاغ می‌شود.

بازوند بابیان اینکه مشکلات استان به خاطر فرصت سوزی‌ها بوده است، عنوان کرد: وزارت نیرو امکان ندارد در مقابل مصوبه شورای تأمین بتواند مقاومت کند.

وی اضافه کرد: وزارت نیرو با احداث سد تاج امیر نیز مخالف بود اما ما کار را شروع کردیم و به نتیجه هم رسیدیم.

آب منطقه‌ای: مشکل داریم!

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان نیز پیش‌ازاین عدم همکاری وزارت نیرو در رابطه با عدم تخصیص آب حوضه کرخه به لرستان را مورداشاره قرار داده بود.

علی امید سیفی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در بحث تخصیص آب در حوزه کرخه مشکل‌داریم، گفت: مصوب شد که ما بر اساس نیازی که وجود دارد با پیگیری‌هایی مشکل تخصیص آب در حوزه کرخه حل‌وفصل شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان بابیان اینکه تخصیص آب حوزه کرخه نیاز به پیگیری دارد، افزود: درصورتی‌که مشکل تخصیص آب توسط وزارت نیرو حل نشد استاندار لرستان به دنبال راهکارهای دیگری برای تأمین آب موردنیاز در حوزه کرخه خواهد بود.

طرح مجدد موضوع کرخه در رودبار

موضوع عدم تخصیص آب حوضه کرخه به لرستان تا مدت‌ها سر خط اخبار استانی را در اختیار داشت تا اینکه استاندار لرستان در مراسم آبگیری سد رودبار و در حضور وزیر نیرو بار دیگر این مسئله را مطرح کرد.

بازوند در این مراسم با اشاره به اینکه می‌پذیریم که حوضه کرخه تنها متعلق به لرستان نیست و باید ۳۱ استان کشور از آن بهره‌مند شوند، خطاب به وزیر نیرو اظهار داشت: در حوزه تخصیص آب دز اختلاف‌نظر نداریم اما در رابطه با حوضه کرخه انتظار عنایت ویژه شما را داریم.

وی یادآور شد: خواستار عنایت ویژه وزیر نیرو به دو شهر در لرستان در رابطه با رفع مشکلات و تخصیص آب آن‌ها هستیم.

از انفعال تا فرافکنی وزیر نیرو

این در حالی است که وزیر نیرو پس از استاندار لرستان به جایگاه سخنرانی رفت و در موضعی قابل‌تأمل پیرامون تخصیص آب به لرستان هیچ‌گونه اظهارنظری نکرد تا پس از اتمام مراسم خبرنگاران بار دیگر نسبت به طرح مسئله اقدام کنند.

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگاران پیرامون عدم تخصیص آب حوضه کرخه به لرستان گفت: شما می‌دانید که آب تخصیص نیافته است؟

شما اشتباه می‌کنید، بیشترین تخصیص حوضه سد کرخه مربوط به مردم لرستان بوده است! وی بابیان اینکه شما اشتباه می‌کنید، افزود: بیشترین تخصیص حوضه سد کرخه مربوط به مردم لرستان بوده است.

این صحبت‌های متناقض وزیر نیرو در برابر اظهارات مدیران استانی در حالی صورت گرفت که استاندار لرستان نیز در جمع خبرنگاران و وزیر نیرو حضور داشت و در رابطه با این سؤال و پاسخ وزیر نیرو واکنشی نشان نداد.

نماینده کوهدشت: استیضاح وزیر نیرو کلید خورد

این در حالی است که ماجرای تخصیص آب کرخه و دیگر پروژه‌های سدسازی لرستان از موارد مهم اختلاف‌نظر مسئولان استانی و وزارت نیرو است به‌طوری‌که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کوهدشت طی ماه گذشته از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر نیرو خبر داد.

جمع‌آوری ۲۰ امضا برای استیضاح حمید چیت چیان در حالی انجام شد که گفته می‌شود طرح استیضاح به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده‌شده است.

الهیار ملکشاهی در آخرین اظهاراتش در مورد عملکرد وزارت نیرو گفته بود: ظلم بسیار بزرگی به لرستان در بحث تخصیص آب صورت گرفته است درحالی‌که لرستان یکی از استان‌هایی بوده که هم روان آب‌های زیادی دارد و هم تولید آب در این استان بسیار بالاتر از معدل کشور است.

وی بابیان اینکه بااین‌وجود تخصیص آبی که به لرستان از آب‌های کشور صورت می‌گیرد کمتر از ۵۰ درصد معدل کشور است گفت: عمده استان لرستان در حوزه آبریز کرخه بوده و این در حالی است که سهم لرستان توسط وزارت نیرو از این حوزه آبریز داده نمی‌شود.

حقی که باید گرفته شود

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخصیص سهم لرستان در این زمینه خواسته عمومی از نمایندگان استان است گفت: اگر ما نتوانیم این حق را برای مردم بگیریم شان نمایندگی ما بی‌جهت است.

بعضی از تخصیص‌های مسلم لرستان در حوزه آب از سوی وزارت نیرو نادیده گرفته می‌شود ملکشاهی بابیان اینکه خوشبختانه مدیریت ارشد لرستان در رابطه با این موضوع موضع‌گیری خوبی داشته است تصریح کرد: در حال حاضر بعضی از تخصیص‌های مسلم لرستان در حوزه آب از سوی وزارت نیرو نادیده گرفته می‌شود و بعضی از سدهایی که در استان داشته‌ایم را این وزارتخانه متوقف کرده است.

وی بابیان اینکه در شهرستان کوهدشت سد معشوره ۲۷۳ میلیون متر مکعب تخصیص آب را به لرستان اضافه می‌کند گفت: این در حالی است که وزیر نیرو بی‌دلیل این پروژه سدسازی را تعطیل کرده و مدعی است که مطالعات آن ضعیف بوده است.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این دلیل را یک «بچه دوساله» هم نمی‌تواند بپذیرد گفت: مشخص است کاری که اجراشده و ۸۰ درصد کارهای زیر بنایی آن انجام‌شده و بگویند کارشناسی نشده بوده مانند تمسخر است.

موضوع تخصیص آب کرخه به لرستان که تاکنون بارها مورداشاره و نقد مسئولان لرستان قرارگرفته در حالی همچنان بلاتکلیف است که حتی در بازه زمانی نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی تهدید به استعفا کرده بودند.

حال باید دید در میان این کشمکش‌ها بالاخره سهم لرستان از حوضه آبریز کرخه که سال‌هاست لرستانی‌ها از آن محروم هستند چه می‌شود و آیا عواید حوضه آب ریز کرخه به لرستانی‌ها می‌رسد یا خیر.