حمیدرضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان همدان دارای ۱۳ مرکز نگهداری سالمندان و معلولین به‌صورت شبانه‌روزی و روزانه است، گفت: سه مرکز سالمندان که به‌صورت شبانه‌روزی در استان همدان فعالیت دارند دارای ظرفیت اسمی ۳۷۰ نفر هستند.

وی با اشاره به فعالیت ۲ مرکز نگهداری از سالمندان روزانه، گفت: در راستای نگهداری معلولین ذهنی و اعصاب و روان در استان همدان ۴ مرکز با ظرفیت اسمی ۸۱۰ نفر فعالیت دارند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان بابیان اینکه سرانه نگهداری هر نفر در مراکز شبانه‌روزی ماهانه ۵۶۰ هزار تومان است، گفت: خوشبختانه این مبلغ را دولت در قالب یارانه برای نگهداری معلولین به مراکز پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه هزینه نگهداری هر معلول در مراکز شبانه‌روزی برای یک سال بیش از ۶ میلیون تومان است، عنوان کرد: بهزیستی استان همدان در زمینه ارائه خدمات به معلولین در دو حیطه آموزش و توان‌بخشی روزانه و نگهداری و توان‌بخشی شبانه‌روزی فعالیت دارد.

الوند با اشاره به جمعیت معلول حاضر در مراکز شبانه‌روزی و روزانه استان همدان، گفت: شمار معلولین در مراکز نگهداری روزانه از۹۸۰ تا ۱۰۵۰ متغیر است.

وی بابیان اینکه در بخش نگهداری و توان‌بخشی شبانه یک هزار و ۱۹۰ معلول در استان همدان نگهداری می‌شود، گفت: هزینه نگهداری معلولین در مراکز شبانه‌روزی و روزانه به ترتیب ۶۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان در ماه است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان از نگهداری ۳۰۰ مجهول‌الهویه در مراکز نگهداری استان همدان خبر داد و گفت: هزینه نگهداری این تعداد که در مراکز شبانه‌روزی اقامت دارند به‌صورت کامل توسط سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.