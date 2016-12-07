  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قروه:

روز دانشجو نقطه طلایی در جلوگیری از دخالت دشمن در کشور است

روز دانشجو نقطه طلایی در جلوگیری از دخالت دشمن در کشور است

قروه- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قروه با بیان اینکه روز دانشجو نقطه طلایی در جلوگیری از دخالت دشمنان است دانشجویان را به عنوان نمونه ای تأثیر گذار از الگوی رفتاری و فکری در جامعه نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسکری شامگاه سه شنبه در همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: این روز به عنوان یک روز بزرگ تاریخی برای آشنایی با رشادت های شهدای این عرصه است.

به گفته وی دانشجویان باید به عنوان طلایه داران عرصه علم و دانش در امتداد مسیر حق گام بردارند و به دنبال توسعه علم و فناوری باشند.

عسکری شانزدهم آذر را روز روشنگری و نقطه طلایی برای جلوگیری از دخالت دشمنان دانست و افزود: شکل گیری جنبش دانشجویی در این تاریخ روز مقاومت در برابر نظام سلطه است و دانشجویان در این روز ثابت کردند که ایران تنها نیست و قلم‌ها، شعارها و قدم‌های استوار دانشجو همواره همراه ملت و یاری گر دولت در همه زمینه‌ها است.

وی تصریح کرد: دانشجو به عنوان قشر فرهنگی جامعه علاوه بر شخصیت اجتماعی خود، الگوی رفتار و تفکر برای دیگران است.

در این مراسم که با حضور امام جمعه و فرماندار قروه برگزار شد، شماری از دانشجویان برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه معرفی و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 3843250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها