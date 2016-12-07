روز دانشجو نقطه طلایی در جلوگیری از دخالت دشمن در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسکری شامگاه سه شنبه در همایش گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: این روز به عنوان یک روز بزرگ تاریخی برای آشنایی با رشادت های شهدای این عرصه است.

به گفته وی دانشجویان باید به عنوان طلایه داران عرصه علم و دانش در امتداد مسیر حق گام بردارند و به دنبال توسعه علم و فناوری باشند.

عسکری شانزدهم آذر را روز روشنگری و نقطه طلایی برای جلوگیری از دخالت دشمنان دانست و افزود: شکل گیری جنبش دانشجویی در این تاریخ روز مقاومت در برابر نظام سلطه است و دانشجویان در این روز ثابت کردند که ایران تنها نیست و قلم‌ها، شعارها و قدم‌های استوار دانشجو همواره همراه ملت و یاری گر دولت در همه زمینه‌ها است.

وی تصریح کرد: دانشجو به عنوان قشر فرهنگی جامعه علاوه بر شخصیت اجتماعی خود، الگوی رفتار و تفکر برای دیگران است.

در این مراسم که با حضور امام جمعه و فرماندار قروه برگزار شد، شماری از دانشجویان برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه معرفی و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.