هشدار سازمان ملل به اسرائیل درباره عواقب لایحه مشروعیت شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سازمان ملل متحد روز سه شنبه رژیم صهیونیستی را به صرف نظر کردن از «لایحه مشروعیت شهرک سازی» فراخوانده و آن را موجب کاهش فرصت های صلح عنوان کرد.

«نیکولای ملادینوف» هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در خصوص روند صلح خاورمیانه اعلام کرد که اسرائیل باید در خصوص قانون موسوم به مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی تجدیدنظر کند.

ملادینوف در عین حال افزود که بر اساس قوانین بین المللی تمام فعالیت های شهرک سازی غیرقانونی است و مانعی بر سر صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها به شمار می رود.

وی همچنین گفت که چنین لایحه ای در صورت تصویب عواقب حقوقی طولانی مدتی برای رژیم صهیونیستی خواهد داشت و چشم انداز صلح فلسطین را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی اخیرا در راستای سیاست های توسعه طلبانه خود، لایحه ای را مورد تایید اولیه قرار داد که به ۴ هزار واحد مسکونی که بدون مجوز در اراضی اشغالی ساخته شده اند، مشروعیت می بخشد.

لایحه مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی در کرانه باختری، برای آنکه به قانون تبدیل شود نیازمند سه مرحله بازبینی است حال آنکه تصویب نهایی آن به معنای سندیت بخشیدن به حدود ۴ هزار واحد مسکونی است که بدون مجوز در کرانه باختری ساخته شده اند.

این در حالی است که مطابق با قوانین بین المللی، شهرک سازی رژیم صهیونیستی، غیر قانونی است.