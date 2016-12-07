واحدهای تجاری حاشیه پارک امام خمینی(ره) ملارد تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احداث واحدهای تجاری در حاشیه پارک امام خمینی(ره) از نمونه طرح هایی بود که چندی پیش با مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد کلید خورد.

علیرغم دفاع برخی از مسئولان شهری از این پروژه و تشریح و تأیید منافع و ثمرات و مزایای آن در حصول درآمد زایی هر چه مطلوب تر برای شهر ملارد، مخالفت ها و انتقاداتی جدی از سوی برخی از گروه های مردمی در خصوص این طرح مطرح که در قالب گزارشی تفصیلی به موضوع و سوژه مذکور نیز پرداخته شد.

طی روزهای گذشته با بالا گرفتن انتقادات و گلایه های مردمی، عملیات احداث پروژه متوقف شد.

محبوب اکبری عضو شورای اسلامی شهر ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان لغو عملیات احداث طرح عنوان کرد:در نهایت تصمیم بر این شد تا واحدهای تجاری قلع و قمع شود و پس از اتخاذ این امر، بلافاصله عملیات تخریب واحدهای تجاری که مدتی پیش عملیات احداث آن کلید خورده بود، در دستور کار قرار گرفت.

وی یادآور شد:با طرح و ایرادِ مخالفت های مردمی و جمع بندی مسئولان شهری و شهرستانی، پروژه مذکور که چندی پیش عملیات احداث آن برای ارزیابی های بیشتر متوقف شده بود، بصورت قطعی ملغی شد.