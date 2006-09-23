اروپا ممكن است مذاكره با ايران را حتي بدون توقف غني سازي و بدون آمريكا آغاز كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از رويترز، هفته نامه اشپيگل در مقاله اي به نقل ازمنابع ديپلماتيك ناشناس آلماني گزارش داد كه هدف از اين استراتژي جديد ، متقاعد كردن ايران براي بازگشت به پاي ميز مذاكره براي گفتگو درباره بسته پيشنهادي غرب است كه در ماه ژوئن در مقابل توقف غني سازي اورانيوم به ايران پيشنهاد شد.



شش كشور آمريكا، فرانسه، روسيه، چين، انگليس و آلمان كه اين بسته را به ايران پيشنهاد كردند، اعلام كردند كه اين بسته قابل مذاكره است، اما پيش شرط مذاكرات ، تعليق غني سازي اورانيوم ايران تعيين شد .



اشپيگل در مقاله خود كه فردا به چاپ خواهد رسيد، آورده است كه تصميم سه كشور آلمان ، فرانسه و انگليس براي آغاز مذاكرات مقدماتي با ايران نيازمند نتايج مثبت گفتگوهاي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران است .



اين هفته نامه همچنين خاطر نشان مي كند: تازماني كه تعليق كامل غني سازي در ايران صورت نگيرد، آمريكا در هيچ مذاكراتي با ايران شركت نخواهد كرد .



اشپيگل درباره نشست سولانا و لاريجاني كه ديپلماتها گفتند هفته جاري در مكاني نامعلوم در اروپا برگزار خواهد شد،اعلام كرد كه اين نشست احتمالا در بروكسل برگزار خواهد شد .



ديپلماتها گفتند كه گروه 1+5 موافقت كردند كه به سولانا تا اوايل ماه اكتبر فرصت دهد تا با ايران براي آغاز مذاكرات به توافق برسد .

هفته نامه اشپيگل دراين زمينه بيان داشت كه اين طرح جديد در نشست مقامهاي گروه 1+5 و اتحاديه اروپا در نيويورك در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .



اين مجله آلماني خاطرنشان مي كند كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا به طور مستقيم اين استراتژي را تاييد نكرد، اما به طور ضمني اظهارداشت كه مي تواند آن را تحمل كند.

اين مجله همچنين خاطرنشان مي كند : اگر اين طرح در مناقشه هسته اي غرب با ايران نتيجه اي در برنداشته باشد ، گروه 1+5 چاره اي جزء آغاز چانه زنيهاي جدي درباره تحريمهايي ازاين نوع كه آمريكا خواهان اعمال تحريم بر جمهوري اسلامي ايران است ، نخواهد داشت .