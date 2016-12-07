مشارکت حداکثری در انتخابات اولویت جدی فرمانداری ملارد است

بهمن خطیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت انتخابات در تحقق و حفظ مردم سالاری دینی در کشور اظهار داشت:نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه رأی و اراده مردم به یکی از مقتدرترین و با ثبات ترین نظام های سیاسی در جهان تبدیل شده و بدون تردید در حصول این موفقیت، سه مولفه رهبری معظم انقلاب، مردم و انتخابات نقش بسزایی ایفا کرده اند.

فرماندار ملارد عنوان کرد:در این شهرستان نیز مباحث مربوط به انتخابات از اول آذرماه کلید خورده و تلاش می شود تا در شش ماهه آینده بستر و زمینه مناسبی برای حضور حداکثری مردم فراهم شود.

وی افزود:برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان ملارد با تجاربی که از انتخابات چندی پیش مجلس شورای اسلامی حاصل شد، به نحو مطلوب تری برگزار می شود.

خطیبی گفت:با آغوشی باز از حضور نخبگان و مشارکت در انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از نمودها و مولفه های شاخص در تسهیل تأمین مطالبات مردم، ارتقای مدیریت محلی و ظهور و بروز دموکراسی استقبال خواهیم کرد.

فرماندار ملارد عنوان کرد:مشارکت حداکثری و صیانت از آرا دو اصل اساسی در انتخابات پیش رو محسوب می شود و در این عرصه از هیچ تلاش و اقدام سازنده ای دریغ نخواهیم کرد.

وی یادآور شد:تلاش می کنیم زمینه بروز تخلفات انتخاباتی را مرتفع و از شکل گیری آن جلوگیری کنیم و بدون تردید در این مسیر، نقش آفرینی رسانه ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان در مشارکت حداکثری و برگزاری انتخاباتی با شکوه تعیین کننده خواهد بود.