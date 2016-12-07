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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۴:۱۸

در هشتمین سالگرد قتل یک نوجوان به دست پلیس؛

درگیری خشونت بار میان نیروهای پلیس و آنارشیستها در پایتخت یونان

درگیری خشونت بار میان نیروهای پلیس و آنارشیستها در پایتخت یونان

در پی برگزاری یک راهپیمایی مسالمت آمیز در پایتخت یونان به مناسبت هشتمین سالگرد قتل یک نوجوان به دست نیروهای پلیس، درگیریهای شدیدی میان پلیس آتن و آنارشیستها رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، به دنبال برگزاری یک راهپیمایی مسالمت آمیز در پایتخت یونان به مناسبت هشتمین سالگرد قتل یک نوجوان ۱۵ ساله به دست نیروهای پلیس (سال ۲۰۰۸)، درگیریهای شدیدی میان پلیس آتن و گروههایی از آنارشیستها در مناطق مرکزی آتن رخ داد.

خبرگزاری یونانی «آتن- مقدونیه» گزارش داد که بیش از ده تن از جوانان با پوشیدن لباسهای محافظ به سمت پلیس ضد شورش کوکتل مولوتف، فشفشه و ترقه پرتاب کردند که در مقابل، نیروی پلیس به شلیک گاز اشک آور اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، تاکنون حدود ۱۸ نفر در این درگیری ها دستگیر شده اند.

این درگیریها پس از تظاهرات گسترده ای اتفاق افتاد که به مناسبت هشتمین سالگرد قتل یک نوجوان ۱۵ ساله به نام «الکساندروس گریگوروپولوس» به ضرب گلوله نیروهای پلیس برگزار شده بود.

اوایل روز سه شنبه،‌ حدود ۱۵۰۰ نفر به نمایندگی از دانش آموزان و اتحادیه های مدارس، جنبشهای ساختار شکن،‌ چپ گرایان و گروههای آنارشیست در مناطق مرکزی پایتخت یونان به سمت پارلمان این کشور راهپیمایی کردند.

شایان ذکر است که طی ماه میلادی گذشته آنارشیستها در جریان دیدار «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا از یونان و همچنین سالگرد «قیام دانشجویان ۱۹۷۳» در شهر آتن با نیروهای پلیس درگیر شدند. 

کد مطلب 3843261

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