قاسمی:ادعای عربستان واهی است/دخالتی در امور داخلی همسایگان نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگونه فعالیت مغایر با مقررات بینالمللی و اصول دیپلماتیک در عربستان نداشته و ندارد و چنین اتهامزنیهای واهی و بیاساسی با اغراض سیاسی مطرح میشود که کذب و مردود است.
وی افزود: در شرایطی که جهان اسلام و منطقه نیازمند وحدت و اجتناب از طرح مسائل تنشآفرین است، جعل و انتشار اتهامات واهی و بهدوراز حقیقت، به مصلحت هیچیک از کشورهای منطقه نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه دربارۀ هویت و اتهامات مطرحشده برای فرد ایرانیِ ذکرشده در اخبار، گفت: دولت عربستان تاکنون هیچگونه اطلاعاتی به جمهوری اسلامی ایران درباره این فرد ادعایی ارائه نکرده است.
قاسمی تأکید کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای حوزۀ خلیجفارس، رعایت حسن همجواری، احترام متقابل و عدممداخله در امور داخلی دیگر کشورها است.
وی در حالی این اظهارات را مطرح کرد که پیشتر دادگاهی در عربستان سعودی ۱۵ نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده بود.
شبکۀ تلویزیونی العربیه سهشنبه (۱۶ آذر) مدعی شد این ۱۵ نفر بخشی از ۳۲ نفری بودند که در سال ۲۰۱۳ به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده بودند.
این گزارش مدعی است محاکمۀ این افراد که شامل ۳۰ سعودی، یک تبعۀ ایرانی و یک افغان هستند، از ماه فوریه آغاز شده بود. هنوز جزئیات بیشتری دربارۀ نتیجۀ محاکمۀ ۱۷ بازداشتشدۀ دیگر این پرونده در دست نیست. این اتهامزنی علیه تهران در حالی صورت گرفته که ایران بارها دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را رد کرده است.
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