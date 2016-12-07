پیوستن مناطق جدید به روند مصالحه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه از ثبت ۳۶ مورد نقض آتش بس توسط گروه های مسلح در سوریه و افزایش مناطق ملحق به روند مصالحه در این کشور به ۱۰۳۲ منطقه خبر داد.

مرکز روسی مصالحه بین طرف های نزاع در سوریه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۶ مورد بمباران از سوی گروه های مسلح شامل ۱۹ مورد در حلب، ۱۶ مورد در دمشق و یک مورد نیز در القنیطره ثبت شده است.

بنا بر اعلام این مرکز گروه های مسلح وابسته به جیش الاسلام، احرارالشام، جبهه فتح الشام و داعش شماری از مناطق در استان های حلب، دمشق و القنیطره را بمباران کردند.

از سوی دیگر این مرکز اعلام کرد که شمار مناطقی که به روند مصالحه در سوریه پیوسته اند به ۱۰۳۲ منطقه افزایش پیدا کرده است. این مرکز روسی که مقر آن در فرودگاه حمیمیم در حومه لاذقیه قرار دارد از امضای توافق در این خصوص با نمایندگان ۶ منطقه شامل دو منطقه در لاذقیه، ۲ منطقه در دمشق و ۲ منطقه در حمص طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

علاوه بر این مذاکرات با گروه های مسلح قانون شکن در استان های حمص، حماه، حلب و القنیطره برای پیوستن به مصالحه ادامه دارد.

مرکز روسی مصالحه بین طرف های نزاع در سوریه پیش از این هم اعلام کرده بود که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۲ غیرنظامی از مناطق تحت محاصره در شرق حلب خارج شده اند.