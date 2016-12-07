سومین نشست مدیران کل شهری استانداری های کشور در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دو روزه مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور صبح چهارشنبه در رشت آغاز شد.

این نشست دو روزه با محورهایی همچون امور حقوقی، اداری و استخدامی و بودجه شهرداری ها، جشنواره شهید باکری با بحث انتخاب شهرداران و کارکنان برتر و گزارش اقدامات و ارائه تجارب در حوزه فعالیت شهرداری ها برگزار می شود.

مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور همچنین قرار است تا درباره مباحثی همچون آسیب شناسی حوزه های شهرداری ها و شوراها، تبیین اهداف وراهبردهای بخشنامه بودجه سالانه شهرداری ها، طرح پیش نویس آیین نامه های اجرای ساماندهی صنایع، مشاغل و فعالیت های شهری و مباحث مربوط به شهرداری ها که در حوزه دیوان عدالت اداری مطرح هستند به بحث و تبادل نظر بپردازند.

سومین نشست مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور تا فردا (پنج شنبه) در رشت ادامه دارد.