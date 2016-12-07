  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۳

سومین نشست مدیران کل شهری استانداری های کشور در رشت آغاز شد

سومین نشست مدیران کل شهری استانداری های کشور در رشت آغاز شد

رشت- سومین نشست مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور با حضور مدیران حوزه شهری ۳۱ استان در شهر رشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دو روزه مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور صبح چهارشنبه در رشت آغاز شد.

این نشست دو روزه با محورهایی همچون امور حقوقی، اداری و استخدامی و بودجه شهرداری ها، جشنواره شهید باکری با بحث انتخاب شهرداران و کارکنان برتر و گزارش اقدامات و ارائه تجارب در حوزه فعالیت شهرداری ها برگزار می شود.

مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور همچنین قرار است تا درباره مباحثی همچون آسیب شناسی حوزه های شهرداری ها و شوراها، تبیین اهداف وراهبردهای بخشنامه بودجه سالانه شهرداری ها، طرح پیش نویس آیین نامه های اجرای ساماندهی صنایع، مشاغل و فعالیت های شهری و مباحث مربوط به شهرداری ها  که در حوزه دیوان عدالت اداری مطرح هستند به بحث و تبادل نظر بپردازند.

سومین نشست مدیران کل دفاتر شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور تا فردا (پنج شنبه) در رشت ادامه دارد.

کد مطلب 3843268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها