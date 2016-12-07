به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، پیشروی های گسترده نظامیان ارتش سوریه در مناطق شرقی استان «حلب» همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش سوریه موفق شد کنترل تعدادی دیگر از مناطق در شرق حلب را به دست بگیرد.

به دنبال تسلط ارتش سوریه بر بسیاری از مناطق واقع در شرق حلب، ده ها عنصر تکفیری خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که بدین ترتیب، مناطق شمالی واقع در شرق حلب به طور کامل به تسلط ارتش سوریه درآمده است.

طبق اعلام شاهدان عینی، صفوف تکفیریها در شرق حلب کاملا درهم شکسته و آنها با یکدیگر به شدت دچار اختلاف شدند.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع تکفیریها در استان حماه و حومه این استان را هدف قرار دادند.