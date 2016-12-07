حمید لطف‌اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هر وعده بارش نمک‌پاشی معابر به قوت انجام می‌شود و در تمامی پل‌ها و خیابان‌هایی که احتمال تصادف به دلیل یخ‌زدگی پیش بینی شده، شهرداری معبر را نمک‌پاشی می‌کند.

وی افزود: بااین‌وجود ما چندان موافق نمک‌پاشی بی‌قاعده و بیش‌ازحد نیستیم؛ چرا که نمک‌پاشی می‌تواند به درختان و فضای سبز و همچنین منابع آبی لطمه وارد سازد.

شهردار اردبیل متذکر شد: با هر بارش برف شهروندان انتظار دارند که مأموران شهرداری از همانی ابتدای برف نمک‌پاشی و برف‌روبی را آغاز کنند و هر چند این درخواست اجرا می‌شود اما فرهنگ اشتباهی در خصوص نمک‌پاشی متداول شده است.

لطف‌اللهیان تصریح کرد: در همه جای دنیا شهروندان یک شهر شرایط زندگی خود را با وضعیت جوی متناسب می‌کنند اما متأسفانه در اردبیل به جای متناسب‌سازی صرفاً از دستگاه‌های خدمات رسان درخواست می‌شود که نسبت به خدمت‌رسانی بیشتر اقدام کنند.

وی افزود: به عنوان مثال رانندگان خودروهای شخصی حاضر نیستند در بارش برف تردد خود را کاهش داده و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

شهردار اردبیل گفت: علاوه بر این رانندگان حاضر به کاهش سرعت خود نیستند و بارها پیش آمده که در هوای برفی و بارانی راننده‌ای با سرعت زیاد از مقابل ما عبور کرده است.

لطف‌اللهیان متذکر شد: وقتی شرایط جوی خاصی در شهر حاکم می‌شود، لازم است شهروندان خود مشارکت کامل داشته باشند و در مقابل انتظار خدمت‌رسانی که به جا است خود نیز سهمی را در کاهش حوادث و مشکلات احتمالی ایفا کنند.