شهرام حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این دوره یکروزه به همت علوم پزشکی اردبیل برای پزشکان عمومی و پرستاران برگزار میشود.
وی افزود: با توجه به تغییرات مکرر علم پزشکی این دوره با هدف بازیابی اطلاعات طب و همچنین دریافت آخرین اطلاعات علمی پزشکی برگزار میشود.
معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: این دانشگاه ارائه خدمات کیفی به مراجعان خود را جزو اولویتهای کاری خود میداند و به همین منظور سالانه کارگاههای آموزشی ویژه پرستاران و پزشکان و کادرهای درمانی برگزار میشود.
حبیب زاده متذکر شد: در عین حال آموزش عموم شهروندان در خصوص مسائل پزشکی نیز مورد غفلت نیست و برنامههای متعددی برای آموزش همگانی در طول سال پیشبینی شده است.
وی به تولید برنامههای متعدد آموزشی با کمک صداوسیمای استان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این با توزیع بروشور و اطلاعرسانی همگانی تلاش میشود مهمترین و ضروریترین اطلاعات پزشکی در اختیار شهروندان قرار گیرد.
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