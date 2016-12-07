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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

معاون آموزشی علوم پزشکی اردبیل:

دوره آموزشی ویژه پزشکان عمومی در اردبیل برگزار می‌شود

دوره آموزشی ویژه پزشکان عمومی در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل – معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از برگزاری دوره آموزشی ویژه پزشکان عمومی استان در ۲۵ آذرماه سال جاری خبر داد.

شهرام حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این دوره یک‌روزه به همت علوم پزشکی اردبیل برای پزشکان عمومی و پرستاران برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به تغییرات مکرر علم پزشکی این دوره با هدف بازیابی اطلاعات طب و همچنین دریافت آخرین اطلاعات علمی پزشکی برگزار می‌شود.

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: این دانشگاه ارائه خدمات کیفی به مراجعان خود را جزو اولویت‌های کاری خود می‌داند و به همین منظور سالانه کارگاه‌های آموزشی ویژه پرستاران و پزشکان و کادرهای درمانی برگزار می‌شود.

حبیب زاده متذکر شد: در عین حال آموزش عموم شهروندان در خصوص مسائل پزشکی نیز مورد غفلت نیست و برنامه‌های متعددی برای آموزش همگانی در طول سال پیش‌بینی شده است.

وی به تولید برنامه‌های متعدد آموزشی با کمک صداوسیمای استان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این با توزیع بروشور و اطلاع‌رسانی همگانی تلاش می‌شود مهم‌ترین و ضروری‌ترین اطلاعات پزشکی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

کد مطلب 3843276
محمد میرزایی ناطق

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