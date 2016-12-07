صدور پروانه شکار پرندگان وحشی در اردبیل ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیطزیست اردبیل، اداره کل حفاظت از محیطزیست استان اردبیل با صدور اطلاعیهای از ممنوعیت شکار پرندگان خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع کلیه همشهریان و شکارچیان محترم سطح استان میرساند، به دلیل اعلام سازمان دامپزشکی کشور و در راستای حفظ سلامت عمومی در مقابل بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان، صدور پروانه شکار هرگونه پرنده وحشی شامل آبزی و خشک زی ممنوع بوده و از دارندگان پروانه شکار پرندگان نیز تقاضا میشود تا اطلاع ثانوی از شکار هرگونه پرنده وحشی (آبزی، کنار آبزی و خشک زی) جدا خودداری نمایند.»
همچنین در این اطلاعیه درخواست شده «شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از تلفات پرندگان، موضوع را به اداره کل حفاظت محیطزیست استان اردبیل و یا واحدهای تابعه در شهرستانها اطلاع دهند.»
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