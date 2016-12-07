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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۱

استاندار هرمزگان:

دانشجویان باید جامعه را با بینش خود آگاهی بخشند

دانشجویان باید جامعه را با بینش خود آگاهی بخشند

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: دانشجو در عین داشتن مشارکت سیاسی باید نسبت به مسائلی که در اطراف او اتفاق می افتد حساسیت داشته و جامعه را با بینش خود آگاهی بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری سه شنبه شب در مراسم بزرگداشت 16 آذر روز دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس برگزار شد، عنوان کرد: امروز دانشگاهیان بدون ترس و واهمه در بیان دیدگاه های خویش، کاملا در فضای آزاد صحبت می کنند که این از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که همه می توانند انتقاد و دیدگاه های خویش را بیان کنند.

وی ادامه داد: امنیت و فضای بانشاطی که در دانشگاه وجود دارد بیانگر این است که دانشجویان می توانند در فضای آزاد اظهار نظر کنند.

استاندار هرمزگان افزود: عده ای می خواهند دانشجو سیاسی نباشد و تفکر دیگری نیز وجود دارد که می خواهد دانشجو آلت دست احزاب و جناح ها باشد، اما بهترین تفکر این است که دانشجویان رویکردی واقع بینانه و جایگاهی آزاد اندیشانه داشته باشند.

جادری بیان داشت: دانشجو در عین داشتن مشارکت سیاسی باید نسبت به مسائلی که در اطراف او اتفاق می افتد حساسیت داشته باشد و جامعه را با بینش خود آگاهی بخشد.

وی گفت: باید ضمن دوری از افراطی کاری و انفعال و بی تفاوتی سیاسی و ضمن هوشیاری نسبت به مسائل روز حساسیت نشان دهیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه از انتقاد باکی نداریم و احتیاج به نصیحت داریم و اگر اشتباه می کنیم حتما باید اشتباه به ما گفته شود، خاطرنشان کرد: دانشجویان باید با ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات به ما کمک کنند.

جادری تصریح کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی برای جلب مشارکت همه تلاش می کند و ما مشارکت دانشجویان را در پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بودیم و این قشر نقش اساسی در انقلاب و دفاع مقدس داشته است و آینده کشور هم متعلق به دانشجویان است.

وی اضافه کرد: بنده به عنوان خدمتگزار مردم انتقادات را نصب العین قرار می دهم و در جهت رفع مشکلات تلاش می کنم و به همراهی دانشجویان برای ساختن هرمزگان سرافراز نیاز داریم.

کد مطلب 3843282

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