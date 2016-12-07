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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۲۰

مدیرعامل اتحادیه صنعت دام و طیور مازندران

۹ هزار تن مرغ از مازندران به عراق صادر شد

۹ هزار تن مرغ از مازندران به عراق صادر شد

آمل - مدیرعامل اتحادیه صنعت دام و طیور مازندران از صادرات ۹ هزار تن گوشت مرغ از استان به عراق خبر داد.

عطاالله حسن زاده مدیرعامل اتحادیه صنعت دام و طیور مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از صادرات ۹ هزار تن گوشت مرغ در سال گذشته به عراق خبر داد و گفت: با ورود گوشت مرغ از ترکیه به بازارعراق، متاسفانه سهم زیادی از بازارعراق را از دست دادیم.

حسن زاده با اشاره به اینکه در هر دوره در بخش تولید مرغ گوشتی ۳۶ میلیون قطعه در استان پرورش داده می شود گفت: ۹ تا ۱۰ میلیون قطعه با توجه به نوسانات بازار  در استان پیش بینی شده است.

مدیرعامل اتحادیه صنعت دام و طیور مازندران ادامه داد: سالانه ۱۹ هزار تن گوشت در استان مازندران آماده به طبخ  است و ۱۱ درصد تولید کشور از مازندران تامین می شود.

وی با اشاره به وجود دو هزار و ۴۰۰ واحد بهره بردار در استان گفت:دوهزار واحد در این استان فعالیت می کنند و ۳۵ درصد تولید را در استان مصرف می کنیم  و مابقی به بازار استان های همجوار ارسال می شود که بیشترین فروش ما در استان تهران صورت می پذیرد.

وی گفت: کیفیت قابل قبول در تولید داریم ولی برای صادرات بحث قیمت مهم بوده و قیمت تمام شده ما بالا است.

کد مطلب 3843283

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