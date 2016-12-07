نرخ بیکاری در استان قزوین کاهش یافت

مسعود بابایی در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از دغدغه ها و مشکلات کنونی مردم بیکاری و اشتغال است که در این راستا با تاکید استاندار محترم و همت و کار مستمر مدیران دستگاههای ذیربط و با حمایت های تسهیلاتی دولت محترم و بانکها گامهای موثر و عملی برای رفع این مشکل برداشته شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز هست که خوشبختانه با تشکیل جلسات مستمر و بررسی راهکارها تاکنون به نتایج خوبی رسیده ایم.

بابایی بیان کرد: کارهای انجام شده در استان نشان می دهد برای رفع بیکاری و کاهش آن همه جدی هستند و در حال حاضر با کارهای صورت گرفته ۱۲ هزار و ۳۰۴ نفر در سامانه رصد ثبت نام کرده اند که ۳۹۹۶ نفر از طریق کاریابی ها و ۱۳۱۰ نفر نیز توسط دستگاههایی که قابلیت ثبت سامانه را دارند این کار صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در مجموع می توان گفت از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۴۴۴ شغل جدید در استان ایجاد شده است.

نرخ بیکاری استان به ۱۱.۶ درصد کاهش یافت

بابایی به وضعیت بیکاری در استان هم اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در پایان سال گذشته ۱۲.۴ درصد بود که در پایان بهار امسال این میزان به ۱۱.۹ درصد رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهارداشت: در حال حاضر و بر اساس آخرین ارزیابی و رصدهای انجام شده می توانیم اعلام کنیم که نرخ بیکاری استان به ۱۱.۶ درصد کاهش یافت و برای اولین بار توانسته ایم وضعیت بیکاری را به کمتر از نرم کشوری برسانیم.

بابایی در خصوص علت کاهش نرخ بیکاری دراستان گفت: بدون شک بخشی از این موفقیت نگاه واقعی و جدی دولت به حل مشکلات تولید و اشتغال کشور است و با بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و بازگشت برخی واحدهای تعطیل شده و نیمه تعطیل به چرخه تولید از مهمترین دلایل ایجاداشتغال جدید و کاهش نرخ بیکاری در استان است.

وی اضافه کرد: تزریق منابع مالی و دادن تسهیلات بهین یاب و پرداخت مستقیم از سوی بانکها از دیگر کارهای خوبی است که توانسته به رونق کسب و کار و کاهش بیکاری کمک کند.

بابایی اظهار امیدواری کرد با پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بتوانیم شاهد رونق بیشتر فضای کسب و کار و فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی موجود استان و ایجاد اشتغال جدید در استان قزوین باشیم.