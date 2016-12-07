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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۴

مدیرکل کار استان قزوین:

نرخ بیکاری در استان قزوین کاهش یافت

نرخ بیکاری در استان قزوین کاهش یافت

قزوین- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: با ایجاد ۱۳ هزار شغل جدید در استان قزوین نرخ بیکاری امسال برای اولین بار از نرخ بیکاری کشور کمتر شد.

مسعود بابایی در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از دغدغه ها و مشکلات کنونی مردم بیکاری و اشتغال است که در این راستا با تاکید استاندار محترم و همت و کار مستمر مدیران دستگاههای ذیربط و با حمایت های تسهیلاتی دولت محترم و بانکها گامهای موثر و عملی برای رفع این مشکل برداشته شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز هست که خوشبختانه با تشکیل جلسات مستمر و بررسی راهکارها تاکنون به نتایج خوبی رسیده ایم.

بابایی بیان کرد: کارهای انجام شده در استان نشان می دهد برای رفع بیکاری و کاهش آن همه جدی هستند و در حال حاضر با کارهای صورت گرفته ۱۲ هزار و ۳۰۴ نفر در سامانه رصد ثبت نام کرده اند که ۳۹۹۶ نفر از طریق کاریابی ها و ۱۳۱۰ نفر نیز توسط دستگاههایی که قابلیت ثبت سامانه را دارند این کار صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در مجموع می توان گفت از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۴۴۴ شغل جدید در استان ایجاد شده است.

نرخ بیکاری استان به ۱۱.۶ درصد کاهش یافت

بابایی به وضعیت بیکاری در استان هم اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در پایان سال گذشته ۱۲.۴ درصد بود که در پایان بهار امسال این میزان به ۱۱.۹ درصد رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهارداشت: در حال حاضر و بر اساس آخرین ارزیابی و رصدهای انجام شده می توانیم اعلام کنیم که نرخ بیکاری استان به ۱۱.۶ درصد کاهش یافت و برای اولین بار توانسته ایم وضعیت بیکاری را به کمتر از نرم کشوری برسانیم.

بابایی در خصوص علت کاهش نرخ بیکاری دراستان گفت: بدون شک بخشی از این موفقیت نگاه واقعی و جدی دولت به حل مشکلات تولید و اشتغال کشور است و با بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر و بازگشت برخی واحدهای تعطیل شده و نیمه تعطیل به چرخه تولید از مهمترین دلایل ایجاداشتغال جدید و کاهش نرخ بیکاری در استان است.

وی اضافه کرد: تزریق منابع مالی و دادن تسهیلات بهین یاب و پرداخت مستقیم از سوی بانکها از دیگر کارهای خوبی است که توانسته به رونق کسب و کار و کاهش بیکاری کمک کند.

بابایی اظهار امیدواری کرد با پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بتوانیم شاهد رونق بیشتر فضای کسب و کار و فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی موجود استان و ایجاد اشتغال جدید در استان قزوین باشیم.

کد مطلب 3843284

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