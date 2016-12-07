۵۱ مورد تعمیر و ساخت خانه نیازمندان توسط بسیج در استان انجام شد

سرهنگ رضا رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال جاری ساخت و تعمیر ۵۱ خانه نیازمند و ساخت و تعمیر ۳۶ مورد حمام و سرویس بهداشتی برای نیازمندان توسط سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح استان انجام شده است.

رنجبر با بیان اینکه کمک به ارتقای سطح زندگی نیازمندان و رفع محرومیت از برنامه های در دستور کار بسیج سازندگی است، عنوان داشت: در سال جاری در حوزه عمرانی در اسلام آباد سرفاریاب، کاکان، بلهزار، آبمورد، چاربیشه، چاه تلخ، اسلام آباد چرام، سواری، چاروسا، رگ آب، آبمورد، بیژن سادات محمودی، کلوار و شاهزاده غالب و سر آسیاب بسیج سازندگی سپاه فتح استان اقدام به ساخت و تعمیر ۵۱ باب خانه نیازمندان در این مناطق کرده است.

رنجبر گفت: ۳۶ مورد ساخت و تعمیر حمام و سرویس بهداشتی در راستای کمک به نیازمندان در چاربیشه، سرتل، کهناب لنده، مندان، رگ آب، خیکنده، آبمورد، جوکار مارگون، کلوار، بی بی خاتونین، کلایه سفلی و چنگلوا در حوزه عمرانی این سازمان در سال جاری انجام گرفته است.