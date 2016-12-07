به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیسراه استان اردبیل صبح چهارشنبه در حاشیه آغاز به کار طرح زمستانی به خبرنگار مهر گفت: این طرح با هدف تردد ایمن و پیادهسازی اقدامات پیشگیرانه و مقابله با حوادث رانندگی اجرا میشود.
حجت فتاحی افزود: در طول اجرای طرح اکیپهای مختلف خودرویی از جمله پلیسراه، اورژانس، هلالاحمر و امداد خودرو مشارکت خواهند داشت.
وی با تأکید به اینکه استقرار پلیس با اولویت گردنههای برفگیر و کوهستانی است، ادامه داد: خط قرمز پلیس در طول اجرای طرح تخلفات حادثه سازی از جمله سبقت، سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ است.
رئیس پلیسراه استان به کنترل نامحسوس خودروهای عمومی از جمله اتوبوس و سواری در طول اجرای طرح اشاره کرد و گفت: در عین حال که برخورد پلیس با عموم مردم لسانی و اقناعی است؛ در مقابل هیچ چشمپوشی از عملکرد رانندگان متخلف نخواهیم داشت.
فتاحی تأکید کرد: در تصادفات رانندگی اغلب افرادی که جان خود را از دست میدهند ناخواسته و به دلیل تخلف و هیجان راننده متخلفی جان خود را از دست دادهاند و به همین دلیل در طول طرح زمستانی پلیس با هوشیاری کامل مانع از تخلف رانندگان خواهد بود.
وی با اذعان به اینکه طرح زمستانی تا ۲۰ اسفندماه سال جاری اجرا میشود، متذکر شد: در طول اجرای طرح روزانه ۳۴۷ تیم خودرویی از دستگاههای امدادرسان مختلف با ۹۵۲ نفر در جادهها مستقر میشوند.
به گفته رئیس پلیسراه استان در طول اجرای این طرح ۸۸ هزار و ۵۳۶ نفر نیروهای عملیاتی و امدادی مشارکت خواهند داشت.
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