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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۰

با حضور ۱۹۸ نماینده صورت گرفت؛

آغاز جلسه علنی مجلس/سوال دو نماینده از وزیر علوم

آغاز جلسه علنی مجلس/سوال دو نماینده از وزیر علوم

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش بیه ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نفر از نمایندگان آغاز شد.

بر این اساس بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی حفاظت از جان اشخاص در دریا و آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت و بهره برداری و استفاده از منابع آب سدها و نیروگاه های برق آبی خداآفرین و قیرقلعه سی بر روی رودخانه ارس، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اساسنامه انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ساتبا و گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح بند ح تبصره یک قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۵ و نیز گزارش کمیسیون عمران درباره طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند ح تبصره یک قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

همچنین سوال ملی محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور و نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در دستور کار وکلای ملت قرار گرفت.

کد مطلب 3843291

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