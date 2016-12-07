آغاز جلسه علنی مجلس/سوال دو نماینده از وزیر علوم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش بیه ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نفر از نمایندگان آغاز شد.

بر این اساس بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی حفاظت از جان اشخاص در دریا و آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت و بهره برداری و استفاده از منابع آب سدها و نیروگاه های برق آبی خداآفرین و قیرقلعه سی بر روی رودخانه ارس، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اساسنامه انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ساتبا و گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح بند ح تبصره یک قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۵ و نیز گزارش کمیسیون عمران درباره طرح استفساریه قانون اصلاح بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند ح تبصره یک قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

همچنین سوال ملی محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور و نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در دستور کار وکلای ملت قرار گرفت.