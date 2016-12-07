۷۲ هزار مددجو دانشجو هستند/ حضور ۱۳۵۰ نخبه در کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، فاطمه رهبر، همزمان با روز دانشجو با بیان اینکه حدود ۱۳ هزار نفر از دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد در دانشگاه های دولتی تحصیل می کنند، گفت: دو هزار و ۵۸ نفر در دانشکده های دولتی شبانه ، حدود ۱۴ هزار نفر در دانشگاه آزاد ، حدود پنج هزار نفر در دانشگاه غیر انتفاعی، حدود هفت هزار نفر در دانشگاه علمی کاربردی ، سه هزار و ۲۵۲ نفر در دانشگاه فنی و حرفه ای روزانه، بیش از ۲۴ هزار نفر در دانشگاه پیام نور و سه هزار و ۲۸۸ نفر به عنوان طلاب علوم دینی به تحصیل مشغول هستند.

وی با اشاره به اینکه گستره جغرافیایی دانشجویان کمیته امداد در سراسر کشور است، مطرح کرد: از ۷۲ هزار و ۹۸۳ نفر از دانشجویان تحت حمایت، یک هزار و ۳۵۰ نفر از آنان نخبه علمی هستند و کمک به ادامه تحصیل فرزندان تحت حمایت ، توانمندی ، خودکفایی و رشد اقتصادی مددجویان ، حضور در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و رشد علمی و آموزشی آنان در دستور کار این نهاد قرار دارد.

رهبر با بیان اینکه ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی کمیته امداد به فرزندان خانواده های تحت پوشش از بدو تاسیس کمیته امداد در ۱۴ اسفند سال ۵۷ آغاز و ادامه دارد، بیان کرد: بر همین اساس شناسایی و حمایت ویژه از نخبگان و استعدادهای برتر از ۱۰ سال گذشته آغاز و همچنان نیز در حال اجرایی شدن است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، در پایان با اشاره به اینکه امسال ، ۵۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای شهریه دانشجویان تحت حمایت در نظر گرفته و در وجه دانشگاه های ذیربط پرداخت شده است، گفت: همچنین در این رابطه مبلغ ۱۲۷ میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به آنها پرداخت شده است.

شایسته ذکر است؛ هم اکنون از این تعداد دانشجوی تحت حمایت،۲۳ درصد در مقطع کاردانی، ۷۰ درصد در مقطع کارشناسی، شش درصد در مقطع کارشناسی ارشد و حدود یک درصد نیز در دوره دکترا مشغول به تحصیل هستند.