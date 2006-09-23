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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۲

رئيس مجمع امور صنفي صنوف توليدي در گفتگو با "مهر" اعلام كرد:

رسيدگي به شكايات مردم در طرح ضيافت ماه رمضان

رسيدگي به شكايات مردم در طرح ضيافت ماه رمضان

رئيس مجمع امور صنفي صنوف توليدي گفت: مردم در صورت مشاهده تخلفات احتمالي در طرح ضيافت مي توانند به سازمان هاي بازرگاني استان ها مراجعه كنند.

علي فاضلي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به اينكه اجرا و كنترل بازار در ماه مبارك رمضان ( طرح ضيافت) بر عهده اصناف است، گفت:مردم دربرخورد با تخلفات احتمالي طي اجراي اين طرح به سازمان هاي بازرگاني استان ها مراجعه كنند.

وي افزود: در سازمان هاي بازرگاني استان ها دادگاه بدوي و تجديد نظرمتمركزدر آن محل به تخلفات احتمالي رسيدگي خواهند كرد.

رئيس مجمع امور صنفي صنوف توليدي تصريح كرد: فروشگاه هايي كه از تابلوي ويژه طرح ضيافت برخوردارند ، درصورت برخورد با تخلف قاعدتا بايد به اتحاديه ها مراجعه كنند اما به علت پراكندگي اتحاديه ها و عدم دسترسي مردم ، اين امر امكان پذيرنيست.

به گفته وي، آسان ترين راه براي مردم درصورت برخورد با تخلفات احتمالي ، مراجعه به سازمان هاي بازرگاني استان ها است تا از طريق اتحاديه هاي مربوطه پيگيري شود.

به گزارش مهر، طرح ضيافت رمضان با هدف تزريق و تامين بخشي از اقلام مورد نياز و ايجاد تعديل بازار در ماه مبارك و پيشگيري از افزايش قيمت ها توسط اصناف  اجرا مي شود.

سازمان بازرگاني استان ها با هدف ايجاد فضاي مطلوب در بازار كالا و خدمات مصرفي در اين ماه مبارك در خصوص توزيع كالاهاي اساسي يارانه اي و كاهش قيمت كالاهاي عرضه شده با مشاركت اصناف و ارتقاء كيفيت آن و همچنين كاهش تعرفه قيمت كالاها اين طرح را به مرحله اجرا گذاشته است.

 

کد مطلب 384330

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