رسيدگي به شكايات مردم در طرح ضيافت ماه رمضان

علي فاضلي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به اينكه اجرا و كنترل بازار در ماه مبارك رمضان ( طرح ضيافت) بر عهده اصناف است، گفت:مردم دربرخورد با تخلفات احتمالي طي اجراي اين طرح به سازمان هاي بازرگاني استان ها مراجعه كنند.

وي افزود: در سازمان هاي بازرگاني استان ها دادگاه بدوي و تجديد نظرمتمركزدر آن محل به تخلفات احتمالي رسيدگي خواهند كرد.

رئيس مجمع امور صنفي صنوف توليدي تصريح كرد: فروشگاه هايي كه از تابلوي ويژه طرح ضيافت برخوردارند ، درصورت برخورد با تخلف قاعدتا بايد به اتحاديه ها مراجعه كنند اما به علت پراكندگي اتحاديه ها و عدم دسترسي مردم ، اين امر امكان پذيرنيست.

به گفته وي، آسان ترين راه براي مردم درصورت برخورد با تخلفات احتمالي ، مراجعه به سازمان هاي بازرگاني استان ها است تا از طريق اتحاديه هاي مربوطه پيگيري شود.

به گزارش مهر، طرح ضيافت رمضان با هدف تزريق و تامين بخشي از اقلام مورد نياز و ايجاد تعديل بازار در ماه مبارك و پيشگيري از افزايش قيمت ها توسط اصناف اجرا مي شود.