۳۰۰ پناهجوی افغانستانی خواهان بازگشت داوطلبانه به کشورشان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، وزیر کشور بلغارستان در گفتگو با تلویزیون این کشور گفت که تاکنون ۳۰۰ نفر از پناهجویان افغانستانی به طور رسمی خواهان بازگشت داوطلبانه به کشورشان شده اند و به زودی این رقم به ۵۰۰ نفر خواهد رسید.

وی افزود: از آنجایی که این پناهجویان داوطلبانه خواهان بازگشت هستند و سفارت افغانستان در شهر صوفیه نیز در این زمینه همکاری های لازم را می کند، پروسه بازگشت آنان بسیار سریع انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که چندی پیش در یکی از کمپ های مهاجران در بلغارستان به نام «کمپ هرمانلی» مهاجرین دست به شورش زدند که عمده شورشیان از مهاجران افغانستانی بودند. پس از این رویداد، مقامات بلغارستان اعلام کردند که آن دسته از کسانی که از قانون اطاعت نمی کنند از این کشور اخراج خواهند شد.

وزیر کشور بلغارستان همچنین گفت که هم اکنون فشار بحران و سیل مهاجرت ها بر روی بلغارستان نسبتا کم شده است. به طوری که طی یک هفته تنها دو مهاجر غیر قانونی هنگام عبور از مرز دستگیر شدند و همچنین از ورود ۱۲۰ نفر دیگر به بلغارستان جلوگیری به عمل آمد.